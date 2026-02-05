logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Anegdota Patrika Muratoglua sa Australijan opena: Nadal divljao i skakao, a Đoković izašao kao kralj i razbio ga

Anegdota Patrika Muratoglua sa Australijan opena: Nadal divljao i skakao, a Đoković izašao kao kralj i razbio ga

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Patrik Muratoglu ispričao je anegdotu o tome kako je Novak Đoković izašao kao kralj i razbio Rafaela Nadala.

muratoglu anegdota o djokovicu i nadalu na australijan openu Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Slavni francuski trener Patrik Muratoglu ispričao je prvi put priču koja pokazuje veličinu Novaka Đokovića, a o kojoj nikada do sada nije govorio. U pitanju je anegdota sa Australijan opena 2019. godine, možda turnira koji je Nole najdominantnije osvojio u karijeri.

Za one koji se ne sjećaju, Đoković je rutinski prošao do finala usput izgubivši samo po set protiv Šapovalova i Medvedeva, pokazujući sulud nivo tenisa i dobijajući protivnike kao od šale, tako da je potpuno spreman čekao Rafaela Nadala i "oduvao" ga u tri seta - 6:3, 6:2, 6:3. Muratoglu je bio blizu njih uoči meča i mogao je da "namiriše" takav scenario, pošto je vidio ogromnu razliku u pripremi.

"Moglo se osjetiti šta će se desiti i prije nego što je udarena ijedna loptica", napisao je Patrik Muratoglu na svom Instagramu prisjećajući se sjajnih scena iz Melburna:

"Uvijek ću pamtiti to finale Australijan opena između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala jer sam bio tamo - bukvalno na metar od njih u svlačionici, neposredno prije nego što su izašli na teren. Rafa je radio sve one svoje stvari: skakao, divljao, pa je podizao energiju, punio se onim intenzitetom koji uvijek donosi. A Novak? Njega nije bilo. Svi su se pitali gdje je", prisjetio se Francuz.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia/Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"A onda, odjednom, otvaraju se vrata teretane. Novak ulazi kao kralj. Aura, pogled u njegovim očima - bilo je nevjerovatno. Osjetilo se istog trenutka. Taj čovjek je bio na misiji. I kada je meč počeo, bilo je tačno tako. Tri seta zaredom. Potpuno je nadigrao Rafu. Nije to bio samo tenis - to su bili prisustvo, fokus, dominacija. Da li mislite da Novak i danas ima isto to zastrašujuće prisustvo u svlačionici?", upitao je Muratoglu svoje pratioce na društvenim mrežama.

Vidjeli smo i ovoga puta na Australijan openu da je tako, Đoković je stigao do finala gdje je ostao bez snage protiv Alkaraza (3:1), ali je i te kako prirastao za srce svima u Melburnu gde je deset puta bio šampion.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Patrik Muratoglu Tenis Rafael Nadal Novak Đoković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC