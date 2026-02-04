Nadal uzburkao javnost: "Zverev je bolji od Đokovića i tačka!"

Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala, rekao da je Saša Zverev trenutno bolji igrač od Novaka Đokovića.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia/ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković blistao je na ovom Australijan openu i pokazao je da je i u 39. godini jedini koji može da izazove dvojicu najboljih na svijetu Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Jednog je pobijedio, drugog pošteno "preznojio" u finalu, pa se tako popeo na treće mjesto na ATP listi.

Iako je sa raznih strana dobio pohvale i čestitke na igrama u veteranskim danima - Toni Nadal dao je vrlo čudan komentar o kom će se sigurno pričati u narednim danima i nedeljama.

Prema ocjeni Tonija Nadala, trenera i strica Rafaela Nadala, ipak je Saša Zverev treći najbolji teniser na svijetu, odnosno smatra da je on bolji od Novaka Đokovića. Ne znamo na osnovu čega je donio tu odluku, ali njegova izjava će bez ikakve sumnje motivisati najvećeg svih vremena, uostalom kao što su i oni zluradi komentari koje je čuo za vrijeme Australijan opena na svoj račun.

Izvor: GJL/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Ne znam da li se sjećate... Rekao sam: ‘Pa, ako Zverev igra dobro...’ Ali, Zverev ima mentalni problem. On ima opsesiju pobjedom. Zverev je imao meč, imao je priliku da osvoji drugi set, i kada je servirao za set, pretrpio je brejk. A njegov najbolji udarac je servis. Vratio se i došao u situaciju da dobije meč u petom setu, a onda, kada je servirao da ga zatvori, opet isto. U tom trenutku nije uspio", rekao je Toni Nadal i potom konstatovao:

"Dakle, on je opasan rival i, po meni, Saša Zverev je danas bolji nego što je Đoković, ali mu nedostaje... To nešto mu fali. Da je Zverev dobio taj meč protiv Alkaraza, vjerovatno bi osvojio i finale. To bi ga tad promijenilo, jer vam daje dodatno samopouzdanje i skida pritisak koji ima zbog želje da osvoji grend slem", rekao je Nadal.

Ko će se boriti s Alkarazom i Sinerom?

Novak Đoković je rekao da je Karlitos njegov nasljednik, mada se nada da će se, poput njega, pojaviti "neko treći" u budućnosti, a i Toni Nadal je tog mišljenja - jer ne vjeruje nikome od mladih igrača da su sposobni da igraju sa Sinerom i Alkarazom.

"Danas ne vidim Fonseku ili Menšika koji bi za godinu ili dvije mogli da se takmiče sa Karlosom. Ne znam da li će se neko uskoro pojaviti, ali u ovom trenutku ne znam nijednog mladog igrača od 18, 19 ili 17 godina koji već pokazuje znake da može da bude broj jedan. Naravno, na kraju Alkaraz se takmiči sa Sinerom, koji je veoma dobar, pa sa Zverevom, vidjećemo kako će današnji rezultat uticati na njega; a zatim i sa ostalima, za koje je djelovalo da bi trebalo da budu tu, ali su izgleda nestali: Rubljov, Cicipas, Medvedev", rekao je Nadal i nijednog trenutka nije pomenuo Đokovića.

"Ovo je slaba era tenisa"

Iako je dosta netačnih stvari rekao na Novakov račun, bilo je i stvari za koje je Toni Nadal u pravu. Tako tvrdi da je ovo daleko slabija teniska era nego ona u kojoj su igrali Nadal, Đoković i Federer, kada su imali daleko ozbiljnije "izazivače" na svim turnirima na kojima su igrali.

"Alkaraz može da ide dokle god želi. Pre svega, ima posebne fizičke predispozicije, ima veoma dobre tehničke sposobnosti i povrh svega - ima sreću: ima rivale nižeg nivoa. I ne govorim to zato što sam stric Rafaela Nadala - nimalo. Trudim se da budem nepristrasan. Ali jasno je, vi ste to ranije rekli: nekada su Rafael ili Đoković igrali protiv Del Potra, i ako bi Del Potro imao sjajan dan, mogao je da te pobijedi. Ranije su Rafael i Federer igrali protiv Vavrinke ili Mareja i znao si da ćeš patiti i da će meč biti komplikovan", rekao je Toni Nadal za jedan španski radio.

Nastavio je Toni Nadal da hvali Sašu Zvereva koga i najbolje poznaje jer ga je trenirao.

"Jedini za koga mislim da bi mogao malo da im zaprijeti jeste Zverev,pod uslovom da je spreman da promijeni neke navike, i u igri i u karakteru. Ako je spreman da se bori... Jer Zverev ima sjajnu kontrolu lopte i veoma dobar servis. Rekao sam to Zverevu kada je došao da trenira. Rekao sam mu: ‘Gledaj, imaš taj servis, koliko brejkova će ti uzeti tokom meča? Dva? Onda igraj mnogo agresivnije.’ Jer ti nisi kao Rafa, koji je morao da se bori za svaki poen. Znaš da će ti u dugom meču uzeti dva brejka, zato preuzimaj mnogo veći rizik".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!