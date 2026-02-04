logo
"Ljudi, Novak je opet opsjednut": Bivši Đokovićev trener vidio iskru i upozorio cijeli svijet

"Ljudi, Novak je opet opsjednut": Bivši Đokovićev trener vidio iskru i upozorio cijeli svijet

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Javio se bivši trener Novaka Đokovića Rikardo Pjati i ima utisak da je njegov nekadašnji učenik opet "opskednut tenisom" kao nikada do sada. Zato je upozorio cijeli svijet, prvenstveno Alkaraza i Sinera.

Rikardo Pjati o Novaku Đokoviću Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak Đoković je izgledao zaista odlično na Australijan openu i bio je to njegov najbolji turnir od US Opena 2023. godine, međutim ipak nije uspio da ispiše istoriju i dođe do 25. grend slema. Ima onih koji kažu da je to bila njegova poslednja šansa, tu je i Mats Vilander koji mu daje samo još jednu na Vimbldonu, dok s druge strane Đokovićev bivši trener Rikardo Pjati najavljuje da je ovo sezona u kojoj ćemo vidjeti neočekivane stvari.

O čemu se radi? Rikardo Pjati, trener koji je vodio Đokovića kada mu je bilo 18 godina, kazao je da je ponovo vidio "iskru" u očima najvećeg svih vremena. Razlog tome je Đokovićeva "opsesija" tenisom koja se ponovo probudila, a kada je to slučaj - niko na svijetu ne može da ga zaustavi.

"Više nego ikad je opsjednut"

"Ako nastavlja da igra, to je zato što Đoković vjeruje da uvijek može dodatno da napreduje", rekao je Pjati u intervjuu za francuski "L'ekip" i zatim dodao:

"Rolan Garos će za njega nužno biti veći izazov, ali ne treba zaboraviti ni Vimbldon ako se ukaže prilika.Ono što znam jeste da je, na kraju ovog Australijan opena, Novak ponovo tu - i više nego ikada opsednut svojim tenisom. Samo se nadam da će ostati zdrav i da će moći da se što bolje pripremi. Tada bi mogao da dobije još neku šansu. Janik i Karlos moraju da budu oprezni", zaključio je Pjati.

Kako je Đoković opet postao opsednut?

Vidjeli smo da je Novak Đoković bio bolji nego prethodne dvije sezone i razlog za to Pjati nalazi u fantastičnim pripremama koje su počele mnogo ranije nego što je iko pretpostavljao.

"Angažovao je mog prijatelja Dalibora Širolu, kondicionog trenera, a pripreme za ovaj Australijan open počeo je još 1. decembra prošle godine. Zna da su mu, u njegovim godinama, potrebne još duže pripreme, jednostavno zato što je stariji. Zapravo, mlađi igrači imaju manje vremena nego on, jer nemaju isti raspored", rekao je Pjati i osvrnuo se na samo finale protiv Karlosa Alkaraza.

"U finalu smo ponovo vidjeli da su Novakov problem njegove godine i zato i ta fizička spremnost. Poštujem njegov trud da se ponovo priprema za ovako velike događaje i još ga više poštujem poslije ovog turnira. On voli ovaj sport i želi da bude veoma konkurentan. Iznenađen sam što je izgubio, ali to je jednostavno zato što je Alkaraz bio bolji igrač", dodao je Pjati.

