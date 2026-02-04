Novak Đoković uspeo je da ostvari neverovatnih 20 stvari na Australijan openu i pokazao je zašto je tu gde jeste. Da svi kritičari dobro zapamte.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak Đoković bio je nadomak osvajanja 25. grend slema u karijeri, ali mu se na tom putu ispriječio Karlos Alkaraz. Poslije četiri seta i velike borbe mladi španski teniser je odnio pobjedu, ali je po ko zna koji put srpski as pokazao svima zbog čega je najveći ikada.

Mnogi stručnjaci, poput Matsa Vilandera, ga tjeraju u penziju, pričaju sve i svašta o njemu, a Novak sa 38 godina dobija mnogo mlađe igrače i pokazuje zašto je toliko dugo u vrhu svjetskog tenisa. U Australiji je uspio da uradi čak 20 nevjerovatnih stvari. Jednostavno, da svi vide ko je Nole.

Vidi opis Novak Đoković je uradio čak 20 nevjerovatnih stvari u Australiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 20 20 / 20

Da krenemo od početka i da vam predstavimo šta je to sve Nole uradio u Melburnu ove godine:

U prvom kolu je pobijedio Pedra Martineza (6:3, 6:2, 6:2) i postao drugi igrač u istoriji koji je upisao 100 pobjeda na Australijan openu, u tom momentu je ispred bio samo Rodžer Federer sa 102

Novak je postao prvi igrač u istoriji koji ima najmanje 100 pobjeda na tri različita grend slema (102 na Vimbldonu i 101 na Rolan Garosu), nedostaje mu pet pobjeda na US poenu pošto tamo ima 95

Pobjeda protiv Martineza bila je njegova 76. uzastopna u prvom kolu nekog grend slema, posljednji poraz na startu imao je 2006. na Australijan openu kada je poražen od Pola Goldstajna

Trijumf u drugom kolu protiv Frančeska Maestrelija bio mu je 64. uzastopni trijumf u drugoj rundi na grend slemovima, posljednji poraz u tom kolu doživio je od Denisa Istomina 2017. godine u Melburnu

Pobjeda protiv Maestrelija, koji je došao do glavnog žrijeba kroz kvalifikacije, bila je potvrda savršenog skora protiv kvalifikanata na grend slemovima, pošto ima skor 32:0

Kada je pobijedio Botika van de Zandshulpa u trećem kolu postao je prvi igrač u istoriji sa 400 pobjeda na grend slemovima, iza je Federer sa 369

Uspjeh protiv Botika bio je ujedno i 70. put da je prošao u osminu finala na slemovima, prestigao je Federera koji je imao 69

Takođe, trijumf protiv holandskog tenisera u trećem kolu poboljšao je njegov rekord na Australijan openu na 18-0, uz set količnik od 52-5

Kada mu je Jakub Menšik zbog povrede predao meč bez borbe Đoković je po 16. put u karijeri prošao u četvrtfinale Australijan opena, Rodžer je ostao iza sa 15

Ulazak u četvrtfinale u Melburnu je ujedno bio i 65. put da je ušao među osam najboljih na slemovima, Rodžer je iza sa 58

Lorenco Muzeti mu je predao meč pri vođstvu od 2:0 u setovima, da bi Novak potom pobijedio Janika Sinera u polufinalu i tako prekinuo niz dvostrukog uzastopnog šampiona, Italijan je imao 19 trijumfa zaredom

Još jedan Sinerov niz je prekinuo tom pobjedom, pošto je Janik imao 20 uzastopnih pobjeda u nizu, 29 ukupno protiv igrača u top10 ako se ne računaju mečevi sa Alkarazom i ukupno 37 pobjeda protiv igrača iz top10 isključujući duele sa Karlosom

Izbacivanjem Sinera je Đoković takođe zadržao i sopstveni rekord, pošto je trenutno jedini čovjek u Open eri koji je osvojio prvi grend slem u sezoni tri puta u nizu, to je učinio dva puta, prvo od 2011. do 2013. godine, pa od 2019. do 2021. godine

Trijumfom protiv Sinera je spriječio da se četvrti put u nizu u finalima grend slema sastanu Janik i Karlos, a time je takođe sačuvao i rekord koji drže Novak i Rafa Nadal pošto su oni igrali četiri u nizu od Vimbldona 2011. do Rolan Garosa 2012. godine

Takođe, pobjeda protiv Janika mu je bila 20. protiv igrača iz top5 na Australijan openu, po čemu se izjednačio sa Nadalom koji je to uspio na Rolan Garosu

Još jedan podatak iz tog meča je da mu je pobeda protiv Sinera bila 104. na Australijan openu, po čemu je ostavio Rodžera na 102 u Melburnu

Đoković je prolaskom u finale uspio 11. put u karijeri da dođe do finala u Melburnu i ukupno 38. grend slem finala, po oba podatka je rekorder

Sa 38 godina postao je najstariji igrač u istoriji koji je ušao u finale Australijan opena i najstariji igrač koji je to uradio na bilo kom slemu od 1974. godine kada je Ken Rozvel to učinio sa 39 godina na Vimbldonu i US openu

Plasman u finale Australijan opena je takođe rekord sam po sebi, jer je ovo bila njegova 17. sezona u karijeri u kojoj je igrao bar jedno finale na slemu, to mu nije pošlo za rukom samo 2009, 2017 i 2025. godine, Rodžer Rafa su iza sa 15 takvih sezona

Prolaz u finale u Melburnu je bio njegov 38. put da se bori za titulu na slemovima i to na 81. slemu, taj podatak dodatno dobija na težini ako se isključi sam početak karijere i gleda od prvog finala US opena 2007. godine pošto sa tim ima 38 finala na 70 slemova

Još jedan rekord je oboren

Vidi opis Novak Đoković je uradio čak 20 nevjerovatnih stvari u Australiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: William WEST / AFP / Profimedia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 20 / 20

Dakle, ako ste već pročitali 20 stvari koje je uspio da uradi na Australijan openu, imamo još jedan zanimljiv podatak koji nema direktne veze sa prvim grend slemom sezone.

Đoković se vratio na treće mjesto ATP liste i to mu je ukupno 757. nedjelja u karijeri da je među tri najbolja igrača što je više od 14 godina. Zaista nevjerovatno.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)