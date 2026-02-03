"Veliki si, Novače, sve si ih pobijedio i preživio": U Španiji se poklonili Đokoviću kao nikom do sada

Španski novinar Manuel Habois napisao je tekst o Novaku Đokoviću i njegovoj veličini u svijetu tenisa. Posebno se osvrnuo na susret u finalu Australijan opena i akcenat stavio na mladog i nešto starijeg tenisera koji su pomjerili granice.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zastao je na korak od nove stranice istorije - poražen je u finalu Australijan opena. Španac i prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz izašao je kao pobjednik iz tog meča, a Novak Đoković nastaviće da se u novoj sezoni bori za čuvenu 25. grend slem titulu. O veličini Novaka Đokovića odavno se govori - postavio je rekorde koje će ostali teniseri dugo juriti i čeznuti da ih obore, ali biće vrlo teško. Zbog toga je španski novinar Manuel Habois u jednom od tekstova objasnio kako vidi Novaka Đokovića, a onda i Karlosa Alkaraza.

"Koliko je velika bila rivalstvo između Rodžera Federera i Rafe Nadala da Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, nije dovoljno samo da ih pobijedi: morao je da ih preživi. Morao je da živi dovoljno dugo na terenu da cijeli svijet (napokon) shvati njegovu veličinu - da tribine skandiraju njegovo ime, da se oslobodi etikete nepoželjnog gosta na zabavi između Federera i Nadala sa kojom je počeo i prisvoji onu najboljeg šampiona u istoriji sa kojom je završio."

Setio se Habois i pitanja koje je naljutilo Novaka Đokovića, sve fanove Srbina, a zdravorazumski gledano i sve one koji prate tenis i vrlo dobro su upućeni u rekorde najboljeg svih vremena.

"Nije čudna njegova učtiva zbunjenost kada je čuo od novinara da je jurio za Nadalom i Federerom, a sada kao juri Sinnera i Alkaraza: kao da pitaju Mesija šta osjeća goneći ranije Ronaldinja, a sada Lamina Jamala. 'Nešto se desilo u međuvremenu', došao je da odgovori Nole. Da bi se prepoznala ozbiljnost onoga što se desilo u međuvremenu, morao je da dođe skoro do 39 godina i da pobijedi u pet setova, u legendarnom meču, mašinu skoro nepobjedivu 14 godina mlađu: Janika Sinnera. Morao je da se pojavi u finalu u kojem ga više niko nije očekivao."

"OdĐokovića se nikad ne očekuje i uvijek je posljednji koji odlazi."

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

"Srbin, koji je napisao istoriju u ATP-u tokom 22 godine, odigrao je prvo finale (u kojem je pobijedio) u Australiji prije 18 godina. Srušio je stubove svog svijeta, starog, podržanog jednim od najboljih rivalstava u sportu i jedini je sposoban da ugrozi stubove novog, gdje se instaliralo drugo slično rivalstvo."

Habois je na zanimljiv način opisao karijeru Novaka Đokovića, za primjer je uzeo čovjeka koji je dobio dijete na početku karijere Srbina, a sada je to dijete već punoljetno i spremno da, recimo, vozi auto. "Plaši karijera Srbina. Karijeru je započeo davno - dao ti je vrijeme da imaš dijete i da to dijete vozi auto.

U terminima elitnog sporta, gdje su razlike minimalne i suptilne, pretpostaviti ovo je skoro neodrživo. Neodrživo pretpostaviti da je Đoković tu, u stopu vreba rivale, dominirajući u dvije generacije tenisera koji igraju na najvišim nivoima, koji su u svom sjaju."

"I Alkaraz, najpametniji, krenuo je tim putem"

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Potom je Španac tekst nastavio opšivajući Karlosa Alkaraza, a zatim i duel na Australijan openu. Prvi reket svijeta jedini je uspio da nanese poraz Srbinu u 2026, a španski novinar objasnio je i kako.

"Osim jednog: Karlosa Alkaraza. Sjaj Alkaraza je, danas, zasljepljujući. To je čovjek koji igra tenis budućnosti i nešto još vrednije: zabavlja se sam i zabavlja druge (čak i viteškog Đokovića, koji se osmijehnuo par puta zbog njegove domišljatosti). Govorio je Alvaro Benito na Eurosportu da je meč koji je Đoković igrao protiv Sinera pjesma ljubavi tenisu. Procjena koja se proteže na karijeru Alkaraza, koji sa 22 godine ima kolekciju trofeja iz galerije koji čine da zavoliš ovaj sport, uzdiže ga, ispunjava ga radošću i čuđenjem; nemoguće je ne voljeti tenis gledajući Karlosa Alkaraza sa reketom u ruci.

Dropšotovi da približe rivala mreži i udare mu volej, monstruozni forhendi, uglovi, mnogo trčanja za čudesnim loptama koje dižu publiku. Sprinter, maratonac, udarač. I sa umom koji podsjeća na legendu koja ga posmatra, sa gestom prihvatanja, sjedeći u tribini iza njega: Rafa Nadal."

Novak Đoković ima 38 godina, Karlos Alkaraz tek 22. A ova dvojica tenisera pružila u spektakl kakav se rijetko viđa. Možda je razlika u godinama prevelika, ali klasa je i te kako očigledna.

"Postoji šačica tenisera koji mogu da odigraju hiljadu lopti tik na liniji, ali samo dvojica aktivnih koji mogu da ih ubace u petom setu, sa poenom meča protiv ili za, putem pobjedničkog udarca. A da se ruka ne zgrči ili da ostanu bez samopouzdanja u najvažnijem momentu. I njih dvojica su upravo igrali u Melburnu."

"Pobijedio je Alkaraz jer je bolje pročitao iscrpljenost Đokovića, jer se oporavio od zapanjenosti prvog seta, gdje se Srbin igrao forhendima, Alkarazu je bio potreban trenutak - jedan od tih poena koji uzburkavaju publiku i njega samog, vičući 'vamos' i stavljajući prst na uho, kao signal da sve počinje da ide dobro.

I bilo je. Prestigao je Đokovića u drugom, trećem i četvrtom i uradio to, iskoristio je Novakovo nepovjerenje u tijelo, u svoju energiju, u svoje noge. Stigao je Alkaraz do lakih udaraca, koji se ne propuštaju, natjerao je Đokovića da nastavi da trči i udara; i svaki poen koji je Đoković imao dobijen i izgubio ga, bio je projektil na njegovo povjerenje.

Ako neko mora pažljivo da bira fizičke napore i da razmišlja kako ih troši kako bi stigao do poena, a onda ih još i izgubi, jer na drugoj strani ima termita koji mu grize noge i glavu, tijelo se ne oporavlja. Ako se tijelo ne oporavlja, pobjedničke lopte se pomjeraju nekoliko centimetara, noge manje slušaju, dropšotovi i uglovi ih uništavaju.

I Alkaraz, najpametniji, krenuo je tim putem, kroz tu pukotinu, da razvije uobičajeno, neograničene resurse. Odvraćajući udarac do posljednjeg trenutka, tjerajući neprobojnog tenisera na nepojmljiv šou, koji je pružio sve o čemu se mislili na početku. To je fabulozan cirkus, ali cirkus pobjednika koji piše, kao što je Đoković napisao svoju, svoju sopstvenu zadivljujuću istoriju. Koja je takođe istorija ljubavi ove zemlje sa tenisom", napisao je španski novinar.