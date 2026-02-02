logo
"Novak je inspiracija i meni i Srbiji": Darko Rajaković objasnio Amerikancima ko je Đoković

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski NBA trener Darko Rajaković osvrnuo se na finale Australijan opena

Darko Rajaković o Novaku Đokoviću Izvor: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia

Srpski predstavnik u NBA ligi i trener Toronta Darko Rajaković (46) sumirao je utiske poslije finala Australijan opena koje je najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izgubio protiv mlađeg Karlosa Alkaraza. Čačanin je bio jasan kad je u pitanju legenda ovog sporta - Novak nije inspiracija samo budućim teniserima, on je uzor svim sportistima, a posebno je važan Srbiji i Srbima.

"Novak Đoković je inspiracija za mene i za svakog sunarodnika, zbog svega što je uradio i naravno zbog karijere koju ima. I dalje vjerujem da će osvojiti još nekoliko grend slemova i tako dodatno uvećati ovaj nevjerovatan rekord od 24 titule koji već ima", rekao je Darko Rajaković na konferenciji za medije poslije još jedne važne pobjede Toronta, ovog puta nad Jutom 107:100.

Nešto detaljnije je Rajaković pokušao da objasni koliki značaj Novak Đoković ima u svijetu sporta: "On je prava inspiracija i na terenu i van njega - po načinu na koji se ophodi prema ljudima, kako se odnosi prema drugim igračima, po povezanosti koju ima sa drugim sportovima i svima oko sebe."

"Radi izuzetan posao. On je definitivno uzor i neko koga mogu da navedem kao primjer svakom igraču u mom košarkaškom timu - da ga pogledaju i od njega uče o mentalitetu i o tome kako se šampion bori", dodao je Rajaković.

Darko Rajaković radi sjajan posao u NBA ligi. Nakon što je Toronto posljednjih nekoliko godina prošao kroz tranziciju i razvijanje ekipe, trener iz Čačka sada ima tim koji je na četvrtom mjestu Zapadne konferencije. Toronto je poslije 51 meča ostvario 30 pobjeda i ima 21 poraz i ima vrlo dobre šanse da se u narednom periodu bori za titulu konferencije, ali i čitave lige.

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open Darko Rajaković

