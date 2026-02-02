Đoković se odmah javio britanskom novinaru: Ovo je tekst koji moraju da pročitaju svi Novakovi kritičari

Novak Đoković vidio je tekst koji je napisao britanski novinar Oliver Braun i odmah je reagovao na društvenim mrežama.

Novak Đoković bio je blizu da osvoji 25. grend slem titulu, ali ga je u tome spriječio Karlos Alkaraz u finalu Australijan opena. Priznao je srpski as pred svima da ne zna šta će se desiti u budućnosti i da ne može da kaže da li će se vratiti u Melburn kao igrač dogodine. Tekst o svemu tome napisao je urednik britanskog "Telegrafa" Oliver Braun i taj tekst vidio je i Novak koji je reagovao na društvenim mrežama i zahvalio mu se.

Naslov teksta je "Novak Đoković je konačno dobio pohvale u Australiji na jedinoj žurki koju nije uspio da razbije". Odmah ispod teksta naglašava da je Novak do nedavno bio persona non-grata u Melburnu i da je konačno dobio ono što je zaslužio, a to je da mu se dive.

Podsjetio je Braun na dešavanja tokom pandemije koronavirusa kada su političari umiješali prste i deportovali Novaka sa mjesta na kom je osvojio 10 grend slem titula. Nekoliko godina kasnije opet je ušao u finale i bilo je to prvo finale u Melburnu koje je izgubio, sada ima skor 10/11 u mečevima za titulu u Australiji.

"Novak je oduvijek imao veliki broj navijača koji su dolazili na 'Rod Lejver Arenu' da mašu srpskim zastavama, još od kada je 2008. godine uzeo prvu titulu, ali su se stvari kasnije promijenile. Bivši direktor turnira Pol Meknami je rekao 'da je dobar momak, ali da ima pogrešne manire i pogrešne poglede na neke stvari i da se to vidjelo 2022. godine kada su Australijanci glasali da ga deportuju'. Onda je prije godinu dana reporter Toni Džouns imao sramotan nastup na televiziji zbog koje je nastao haos", stoji u tekstu.

"Novak je sa 38 godina vratio vrijeme"

Ističe Braun da su se stvari u Australiji promenile u minut do 12 kada je publika tokom meča sa Alkarazom ustala i skandirala Novaku. Objasnio je da je "Novakova posvećenost sa 38 godina vratila vrijeme i imala ogroman uticaj na tenis, ali i na sam sport u globalu". Istakao je u prvi plan i njegovu dugovječnost.

"Takvi sportisti se vraćaju i to nije slučajno, oni posjeduju nešto retko. Novakov put je bio drugačiji, briljantan. Veliki broj ljudi je u tom finalu sa Alkarazom navijao za njega, kao da su mu oprostili sve, iako je imao na drugoj strani popularnog Alkaraza."

"Novak možda nikad neće osvojiti 25. slem"

Nadaju se svi da će Đoković uspjeti da dođe do rekorda i 25. grend slem titule, ali...

"Možda Novak nikada neće uspeti da dođe do 25. slema i da ispuni sebi veliku želju. Nije toliko teško povjerovati da je možda imao i neku pomoć sa neba kada su mu Jakub Menšik i Lorenco Muzeti predali mečeve i kada je prošao u polufinale, da nije osvojio nijedan set. Kako se približava liniji finiša, statistika preglašava emocije i želje.Romantični epilog Đokovićeve priče leži u onome što je već ostvario, a ne u tome što želi da uradi", zaključuje Branu.

