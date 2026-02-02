logo
Đoković je treći teniser svijeta! Novak popravio plasman na ATP listi, Alkaraz "pobjegao" Sineru

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Objavljena je nova ATP lista.

Novak Đoković treći na ATP listi Izvor: eurosport

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković napredovao je za jedno mjesto na ATP listi i sada je trećeplasirani.

Pred Australijan open, prvi grend slem u karijeri, Đoković je bio četvrtoplasirani, ali se popeo na stepenik više zahvaljujući činjenici da je uspio da izbori finale (prošle sezone zaustavljen u polufinalu). Istovremeno, dotadašnji treći reket planete Saša Zverev nije odbranio prošlosezonski rezultat (stigao do finala u kojem je izgubio od Janika Sinera, op.a.), pa je sa njegovog učinka skinuto 500 bodova.

Na najnovijem renkingu, objavljenom ovog ponedjeljka, Đoković ima 5.280 bodova, dok je Zverev na 4.605. Osim ove, dogodila se i još jedna promjena u Top 10, pa je tako Tejlor Fric zahvaljujući osvojenih 100 bodova skočio sa devete na sedmu poziciju i sada ima 3.940.

Sa druge strane, na devetoj poziciji sada je Ben Šelton, koji je prošle godine igrao u polufinalu Otvorenog prvenstva Australije, dok je ovaj put eliminisan u četvrtfinalu. Izgubio je tako 400 bodova, pa sada ima 3.600.

Na prvom mjestu ostao je Karlos Alkaraz, koji je znatno uvećao prednost u odnosu na Janika Sinera. Pred turnir u Australiji, Španac je imao 550 bodova više od Italijana, ali je sada ta razlika porasla na 3.350 bodova.

Alkaraz je popravio prošlogodišnji rezultat, kada ga je Đoković eliminisao u četvrtfinalu. U svom prvom finalu u Melburnu osvojio je trofej i na konto dodao 1.600 bodova, pa sada ima 13.650.

Prošlogodišnjeg prvaka je Đoković ove godine porazio u borbi za finale, pa je Siner tako na današnjoj listi "kraći" za 1.200 bodova.

Top 10

Karlos Alkaraz – 13.650
Janik Siner – 10.300
Novak Đoković – 5.280
Aleksander Zverev – 4.605
Lorenco Muzeti – 4.405
Aleks de Minor – 4.080
Feliks Ože-Aljasim – 3.725
Ben Šelton – 3.600
Aleksander Bublik – 3.325

(mondo.ba)

