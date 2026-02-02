Đoković je treći teniser svijeta! Novak popravio plasman na ATP listi, Alkaraz "pobjegao" Sineru

Objavljena je nova ATP lista.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković napredovao je za jedno mjesto na ATP listi i sada je trećeplasirani.

Pred Australijan open, prvi grend slem u karijeri, Đoković je bio četvrtoplasirani, ali se popeo na stepenik više zahvaljujući činjenici da je uspio da izbori finale (prošle sezone zaustavljen u polufinalu). Istovremeno, dotadašnji treći reket planete Saša Zverev nije odbranio prošlosezonski rezultat (stigao do finala u kojem je izgubio od Janika Sinera, op.a.), pa je sa njegovog učinka skinuto 500 bodova.

Na najnovijem renkingu, objavljenom ovog ponedjeljka, Đoković ima 5.280 bodova, dok je Zverev na 4.605. Osim ove, dogodila se i još jedna promjena u Top 10, pa je tako Tejlor Fric zahvaljujući osvojenih 100 bodova skočio sa devete na sedmu poziciju i sada ima 3.940.

Sa druge strane, na devetoj poziciji sada je Ben Šelton, koji je prošle godine igrao u polufinalu Otvorenog prvenstva Australije, dok je ovaj put eliminisan u četvrtfinalu. Izgubio je tako 400 bodova, pa sada ima 3.600.

Na prvom mjestu ostao je Karlos Alkaraz, koji je znatno uvećao prednost u odnosu na Janika Sinera. Pred turnir u Australiji, Španac je imao 550 bodova više od Italijana, ali je sada ta razlika porasla na 3.350 bodova.

Alkaraz je popravio prošlogodišnji rezultat, kada ga je Đoković eliminisao u četvrtfinalu. U svom prvom finalu u Melburnu osvojio je trofej i na konto dodao 1.600 bodova, pa sada ima 13.650.

Prošlogodišnjeg prvaka je Đoković ove godine porazio u borbi za finale, pa je Siner tako na današnjoj listi "kraći" za 1.200 bodova.

Top 10

Karlos Alkaraz – 13.650

Janik Siner – 10.300

Novak Đoković – 5.280

Aleksander Zverev – 4.605

Lorenco Muzeti – 4.405

Aleks de Minor – 4.080

Feliks Ože-Aljasim – 3.725

Ben Šelton – 3.600

Aleksander Bublik – 3.325

