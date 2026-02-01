logo
Čim je Novak izgubio finale, Britanci ga stavili na tron: Godinama ga napadali, sad mu konačno sve priznali

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Iako je britanska javnost i publika uglavnom protiv Novaka Đokovića, sada su i Britanci morali da priznaju. Novak Đoković je najveći ikada.

Britanci proglasili Novaka Đokovića za najboljeg tenisera ikad Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Jedan od najpoznatijih britanskih sportskih portala "Sport bible" oglasio se odmah poslije finala Australijan opena i poslao jasnu poruku - Novak Đoković je najveći ikada. Iako je britanska javnost i publika na Vimbldonu godinama navijala protiv Novaka, a za njegove rivale zvali su oni Endi Marej, Rafael Nadal ili Rodžer Federer, pred činjenicama ni oni ne mogu da zatvore oči. 

Britanski sajt je nakon što je srpski teniser izgubio od Karlosa Alkaraza suvereno stavio njega na prvo mesto. Nisu podlegli pritisku nekih čitalaca koji su u komentarima pisali da je vrijeme da i sam Alkaraz uđe u Top 10, pa su izostavili kako njega, tako i Janika Sinera.

Na prvom mjestu se našao Novak Đoković, dok je na drugom bio Rafael Nadal. Tek na trećem mjestu je Rodžer Federer za koga se do skora mislilo da niko nikada neće oboriti njegove rekorde.

Na četvrtom mjestu je čovjek na čijem je terenu nastavio da ispisuje istoriju Novak Đoković, najbolji teniser prije ATP ere Rod Lejver. Na petom mjestu je legendarni Šveđanin Bjern Borg, a šesti je Novakov idol za vrijeme odrastanja Pit Sampras.

Amerikanci imaju i sedmog na listi Andrea Agasija, osmi je Čeh Ivan Lendl koji je doduše dio karijere odigrao pod zastavom SAD, a deveti je Džimi Konors. Morali su ipak Englezi da stave i svog tenisera, pa je tako nekada veliki rival, a kasnije trener Novaka Đokovića Endi Marej na desetom mjestu.

Moraće Alkaraz i Siner još da osvajaju da bi ušli na ovakve liste, mada trenutno situacija djeluje tako da ih skoro neće zaustaviti niko. Osim eventualno 39-godišnjeg Novaka Đokovića.

Tagovi

Novak Đoković Tenis

