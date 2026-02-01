logo
Rafael Nadal poslao poruku Novaku Đokoviću: "I dalje stvaraš istoriju našeg sporta"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Španski teniser Rafael Nadal oglasio se nakon finala Australijan opena

Karlos Alkaraz i Novak Đoković Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Bivši Novakov veliki rival Rafael Nadal našao se na Australijan openu gdje je gledao finalni meč i bodrio zemljaka. Naravno, podršku je pružio i Novaku Đokoviću, a poslije meča na tviteru je obojici tenisera čestitao nakon spektakularnog finala na Rod Lejver areni.

Novak Đoković je odmah po izlasku na teren spazio Nadala na tribinama, pa mu je nakon jednog poena ponudio i da zaigra tenis na terenu. Potom je tokom govora poslije dodjele pehara nekoliko riječi uputio i Špancu, a red je bio da stigne i odgovor čovjeka koji u kolekciji ima 22. grend slem trofeja.

Nadal je najprije čestitao zemljaku, pošto je napisao: "Čestitam Karlosu Alkarazu na osvojenom Australijan openu i kompletiranju karijernog grend slema", objavio je Nadal.

Potom je nekoliko riječi uputio i na račun Srbina: "Čestitam Novaku Đokoviću zbog još jednog plasmana u finale u Melburnu i zbog nastavka stvaranja istorije u našem sportu. Hvala i na riječima tokom ceremonije", dodao je Nadal.

Novak Đoković Australijan open Tenis Rafael Nadal

