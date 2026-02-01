Alkaraz čuo Đokovićevu izjavu i pred kamerama mu objasnio zašto to ne smije da kaže

Karlos Alkaraz je poslije pobjede protiv Novaka Đokovića pričao u superlativima o najvećem svih vremena. Objasnio je svima koliko ga cijeni i poštuje.

Karlos Alkaraz je napravio preokret, pobijedio Novaka Đokovića i osvojio prvu titulu na Australijan openu. To mu je ukupno sedma titula na slemovima, upisao je ujedno i karijerni grend slem i postao najmlađi u istoriji koji je uspio da osvoji sva četiri najveća turnira. Na konferenciji za medije najviše pitanja bilo je o Srbinu i njihovom odnosu.

"Šta se promijenilo poslije prvog seta? Tenis je takav da sve može da se promijeni u jednom poenu. Mislim da je on igrao sjajno u prvom setu, a ja dobro, kretao sam se dobro. Igrao sam dobro i ispred sebe sam imao sjajnog i inspirisanog Novaka koji je pogađao sve. U prvom gemu drugog seta je napravio nekoliko lakih grešaka i to mi je dalo mirnoću i vjeru da mogu da promijenim stvari. Ostao sam mentalno jak, pozitivan, bio solidan. Taktički sam promijenio nekoliko stvari i to mi je pomoglo da se vratim u svoju zonu komfora", počeo je Alkaraz.

Pitali su ga i šta mu je motiv sad i da li je ova titula bila neka vrsta želje za dokazivanjem da može bez trenera Huana Karlosa Ferera.

"Ne, ne gledam to tako. Znam koliko sam naporno radio da osvojim turnir. Fokusiran sam na sebe i svoju igru. Ako time što sam uzeo titulu nekome pokazujem da griješi, onda neka tako bude. Što se motiva tiče, mrzim da gubim i to mi je glavni motiv. Želim da osvojim titule na Mastersima na kojima do sada nisam slavio i da sa Španijom osvojim Dejvis kup, želim uspjeh sa reprezentacijom", poručio je Alkaraz.

"Novače, griješiš"

Imao je posebnu poruku za Đokovića koji je rekao i na konferenciji da ne zna da li će ikada više igrati u finalu nekog grend slema.

"Ovo što Đoković radi inspiriše sve sportiste, ne samo nas tenisere, pa i mene. Način na koji gura sebe, svoje tijelo i um, njegov život. Ljudi su pričali da neće igrati finale slema, da ne može da pobijedi Sinera i mene. Onda se pojavi, igra na ovako visokom nivou i pobijedi Janika, pa u finalu odigra ovako sjajno. Nevjerovatno je šta radi", rekao je Karlos.

Nastavio je sa obrazloženjem u istom dahu.

"Ako zadrži ovaj nivo cijele sezone sigurno će uzeti još titula. Vjerovatno neki Masters, doći će do finala grend slema ponovo. Zavisi koliko je fizički spreman i koliko je fizički težak turnir za njega, ali će sigurno osvajati velike turnire", zaključio je Alkaraz.

