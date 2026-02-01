logo
Ana Ivanović poslala poruku Đokoviću: "Ti si najbolji svih vremena"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bivša teniserka Ana Ivanović čestitala je Novaku Đokoviću na sjajno odigranom turniru u Melburnu

Ana Ivanović poruka Đokoviću Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da iskoristi priliku i osvoji i 25. grend slem titulu u karijeri. Međutim, meč u finalu Australijan opena koji je odigrao protiv Karlosa Alkaraza bio je vrijedan pažnje, pa su tako obojica tenisera zaslužila i potvrde jedne od najboljih srpskih teniserki - Ane Ivanović.

Ana Ivanović imala je posebnu poruku za Novaka Đokovića. Nakon što je čestitala španskom teniseru na istorijskom uspjehu, javno je svetu rekla da je srpski teniser najbolji svih vremena. "Nevjerovatan finalni meč", napisala je Ana Ivanović. "Čestitam Karlosu Alkarazu na osvajanju Australijan opena u muškoj konkurenciji", dodala je.

Možda je Karlos Alkaraz postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao sva četiri grend slem turnira, ali Novak Đoković je kroz karijeru imao nestvarne rezultate i s ponosom se može reći da je najbolji svih vremena, a to je potvrdila i Ana Ivanović.

"Nevjerovatna igra i turnir za Novaka Đokovića - svima si pokazao zašto si GOAT (Greatest Of All Time - Najveći svih vremena)", napisala je Ana Ivanović o finalisti ovogodišnjeg Australijan opena.   

