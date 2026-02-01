Ana Ivanović poslala poruku Đokoviću: "Ti si najbolji svih vremena"

Bivša teniserka Ana Ivanović čestitala je Novaku Đokoviću na sjajno odigranom turniru u Melburnu
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da iskoristi priliku i osvoji i 25. grend slem titulu u karijeri. Međutim, meč u finalu Australijan opena koji je odigrao protiv Karlosa Alkaraza bio je vrijedan pažnje, pa su tako obojica tenisera zaslužila i potvrde jedne od najboljih srpskih teniserki - Ane Ivanović.
Ana Ivanović imala je posebnu poruku za Novaka Đokovića. Nakon što je čestitala španskom teniseru na istorijskom uspjehu, javno je svetu rekla da je srpski teniser najbolji svih vremena. "Nevjerovatan finalni meč", napisala je Ana Ivanović. "Čestitam Karlosu Alkarazu na osvajanju Australijan opena u muškoj konkurenciji", dodala je.
Možda je Karlos Alkaraz postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao sva četiri grend slem turnira, ali Novak Đoković je kroz karijeru imao nestvarne rezultate i s ponosom se može reći da je najbolji svih vremena, a to je potvrdila i Ana Ivanović.
Amazing men’s final!— Ana Ivanovic (@anaivanovic)February 1, 2026
Congrats,@carlosalcarazon adding the@AustralianOpentitle to your collection!
Incredible performance and tournament@DjokerNole- Showing everyone why you are the GOAT.#AO2026
"Nevjerovatna igra i turnir za Novaka Đokovića - svima si pokazao zašto si GOAT (Greatest Of All Time - Najveći svih vremena)", napisala je Ana Ivanović o finalisti ovogodišnjeg Australijan opena.