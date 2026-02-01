Bivša teniserka Ana Ivanović čestitala je Novaku Đokoviću na sjajno odigranom turniru u Melburnu

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da iskoristi priliku i osvoji i 25. grend slem titulu u karijeri. Međutim, meč u finalu Australijan opena koji je odigrao protiv Karlosa Alkaraza bio je vrijedan pažnje, pa su tako obojica tenisera zaslužila i potvrde jedne od najboljih srpskih teniserki - Ane Ivanović.

Ana Ivanović imala je posebnu poruku za Novaka Đokovića. Nakon što je čestitala španskom teniseru na istorijskom uspjehu, javno je svetu rekla da je srpski teniser najbolji svih vremena. "Nevjerovatan finalni meč", napisala je Ana Ivanović. "Čestitam Karlosu Alkarazu na osvajanju Australijan opena u muškoj konkurenciji", dodala je.

Vidi opis Ana Ivanović poslala poruku Đokoviću: "Ti si najbolji svih vremena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: PAUL CROCK / AFP / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: EPA/JOEL CARRETT Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/JAMES ROSS Br. slika: 20 20 / 20

Možda je Karlos Alkaraz postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao sva četiri grend slem turnira, ali Novak Đoković je kroz karijeru imao nestvarne rezultate i s ponosom se može reći da je najbolji svih vremena, a to je potvrdila i Ana Ivanović.

Amazing men’s final!

Congrats,@carlosalcarazon adding the@AustralianOpentitle to your collection!

Incredible performance and tournament@DjokerNole- Showing everyone why you are the GOAT.#AO2026 — Ana Ivanovic (@anaivanovic)February 1, 2026

"Nevjerovatna igra i turnir za Novaka Đokovića - svima si pokazao zašto si GOAT (Greatest Of All Time - Najveći svih vremena)", napisala je Ana Ivanović o finalisti ovogodišnjeg Australijan opena.