"Spustio sam očekivanja, neću da me to pojede": Novak otvorio dušu, ne može da objasni šta se desilo u finalu

Novak Đoković je poslije poraza od Karlosa Alkaraza održao dugu konferenciju za medije gdje je otvorio dušu o svemu što ga tišti.

Novak Đoković došao je na konferenciju za medije čim se završilo finale Australijan opena u kom ga je pobijedio Karlos Alkaraz. Nije išao prvo na oporavak i sve te obaveze, već je htio prvo da završi obaveze sa medijima i da se sprema za "pakovanje kofera" i sve što slijedi.

"Meni je uvijek zadovoljstvo da igram protiv Karlosa, jedan je od najboljih igrača protiv kojih sam igrao i morate da igrate najbolji tenis da biste ga pobijedili. Radio sam to set i po, ali se to promijenilo i zasluženo je pobijedio. Da ne vjerujem da mogu da pobijedim, prestao bih da se takmičim. Pobijedio sam Sinera u pet setova, borio sam se sa Alkarazom, igrali smo četiri seta. Razočaran sam što u četvrtom nisam imao bolji pristup, što nisam više uzeo. Ali, ovo je veliki uspjeh, igrati u finalu, iako je poslije poraza gorak osjećaj, ali moram da budem zadovoljan", počeo je Novak.

Odigrao je Novak savršen prvi set, ali je poslije toga njegov nivo igre počeo da pada, a rival je krenuo da se diže.

"Ne želim da pričam o tome kroz šta prolazim fizički, ali ne želim da oduzimam zasluge Karlosu, čestitam mu, zaslužio je. Bio je ovo jedan od najboljih mečeva koje sam igrao, ali je napravio brejk u bitnom momentu, promijenilo je to dešavanja na terenu. Krivo mi je što nisam mogao da zadržim taj osećaj iz prvog seta. Mnogo toga mi je bilo u glavi. Pomislio sam u četvrtom setu da mogu da ga osvoji, znao sam šta sam morao da uradim, nešto se desilo i moj nivo je bio bolji, osjetio sam da se vraća energija, bilo je blizu, ali je izgleda bilo suđeno da ovako bude. Ljudi na televiziji ne vide koliko vjetar utiče na sve, osjeća se to na terenu, nije izgovor naravno, isto je za njega, ali su se dešavale razne stvari, izgubio sam energiju. Često mi se dešava da mi se promijeni taj momentum, bio sam u savršenom stanju poslije osvajanja seta, pa sam pao naglo, šta da se radi".

"Ne znam, hoću da zagrlim porodicu"

Priznao je Novak da je imao sreće da mu Menšik preda meč bez borbe i da se Muzeti povuče poslije dva seta, ali da vidi i neke pozitivne strane.

"Ne volim da gubim, ali je generalno bio ovo dobar turnir za mene. Znao sam da moram da pobijedim obojicu da bih uzeo titulu. Nisam uspio u tome, ali sam napravio korak više nego prošli put što je ohrabrujuće. Nastaviću da guram, pa šta bude. Uvijek sam imao viziju da osvajam grend slem, gdje god da igram, ali to ne očekujem. Spustio sam očekivanja u posljednjih par godina i to mi dozvoljava da imam manje stresa i pritiska, neću da me to pojede. Prija mi kada nisam favorit na slemovima, imam dodatnu motivaciju kada dođem do završnice. Dobio sam Janika koji me je dobio pet puta u nizu, ušao sam u finale i izgubio od prvog na svijetu i čovjeka koji će biti legenda tenisa u budućnosti. Gorak je ukus kad se izgubi finale, ne znam da li ću imati priliku u budućnosti da opet igram u finalu. Bio sam naoštren, krenuo dobro, sve se preokrenulo i čestitam mu. Ima mnogo više stvari na kojima mogu da budem zahvalan nego tužan."

Na direktno pitanje šta želi sad i šta je plan, imao je emotivan odgovor.

"Očekivao sam da me ovo neće konstantno držati. Znam kako da se nosim sa tom mentalnom klackalicom. Sada samo želim da budem sa svojom porodicom, hoću da zagrlim njih i meni bliske ljude. Što se Alkaraza tiče, divan je i vaspitan momak, ima samo 22 godine i sve je moguće. Tu je i Sinera i njih dvojica će se boriti, dok će mlađi igrači poput mene pokušati da zadrže korak. Šalim se malo naravno."

"Novače, da li se vraćaš u Melburn?"

Pitali su Đokovića da li misli da će ikada ponovo da igra na Australijan openu.

"Ne znam, zaista ne znam da li ću ponovo doći ovdje. Vidjećemo. Ne pretvaram se i ne izvrćem istinu. Posljednjih godinu, godinu i po dana ne mogu ništa da kažem sa sigurnošću. Rekao sam da bih volio da igram na Olimpijskim igrama 2028. godine, možda jedan turnir godišnje, možda dva, možda 10. Ne mogu i ne želim da pričam o rasporedu. Samo hoću da budem sa svojim najbližima, ne mogu sad da razmišljam o narednim turnirima. Publika mi je dala mnogo, pomogli su mi i zahvalan sam im. Vratiću se u Australiju sigurno, da li kao igrač ili u nekoj drugoj ulozi, to ćemo da vidimo", zaključio je Đoković.