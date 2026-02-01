"Čudno je vidjeti te na tribinama, a ne ovdje na terenu": Đoković oduševio Nadala poslije poraza u finalu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nakon poraza u finalu Australijan opena obratio se i velikom rivalu Rafaelu Nadalu.

Izvor: eurosport

Novak Đoković nije uspio da slavi u finalu Australijan opena, titula je pripala nešto mlađem rivalu Karlosu Alkarazu. I možda je Novak jedan od najstarijih tenisera na turu, ali pokazao je herojsku borbu u meču protiv prvog tenisera svijeta. Novak je igrao protiv jednog Španca na terenu, dok ga je drugi veliki rival gledao sa tribina, pa je Srbin tokom govora spomenuo i momka sa kojim je najčešće odmjeravao snage u ovom sportu.

"Želim da se obratim legendarnom Rafi koji je na tribinama. Samo nekoliko riječi. Očigledno, čudno je vidjeti te na tribinama, a ne ovdje na terenu. Hoću da kažem da je bila čast dijeliti teren sa tobom i čast je što si bio ovdje i gledao finale. Po malo čudan osjećaj, ali hvala ti što si bio prisutan", rekao je Novak Đoković tokom obraćanja Rafaelu Nadalu. Španski teniser je obraćanje Novaka ispratio uz osmeijh i aplauzom.

Nadal se našao na tribinama u Rod Lejver areni. Novak Đoković je to primijetio i već tokom mečao imao je zanimljivu poruku za velikog rivala. Tokom jednog od poena ponudio mu je reket da siđe na teren i zaigra tenis. Iako je "Bik sa Majorke" već duže vremena u penziji, nema sumnje da mu tenis nedostaje, pa je odlučio da u ovom susretu pruži podršku zemljaku Karlosu Alkarazu.