Novak Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena.
Novak Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena. Istorija je na talonu - Srbin juri 25. grend slem trofej, a Španac prvi pehar u Melburnu i karijerni grend slem (titulu na sva četiri grend slema). Jedan od njih će ispisati nove stranice istorije...
Biće ovo njihov 10. okršaj, Novak vodi sa 5-4 i najvažniji trijumf ostvario je u finalu Olimpijskih igara u Parizu.
Dešavanja sa meča pratite na MONDU.
4:1 - Brejk je potvrđen
Fenomenalni servisi Đokovića, potvrđen je brejk - 4:1.
3:1 - Brejk Đokovića!
Novak je napao od samog starta i to mu se isplatilo, imao je tri brejk lopte, dvije je spasio Alkaraz drop šotovima, treću nije uspio, Novak vodi sa 3:1.
Novak udara jače od Alkaraza
Podatak koji zvuči nevjerovatno, ali je istinit. Đoković udara jače forhend nego Alkaraz kome je to jedan od zašitnih znakova. Kada je u pitanju brzina forhenda Novak je na 131 km/h, Karlos na 128 km/h, dok je kod bekhenda Španac za nijansu bolji 118 km/h naspram 117 km/h. U pitanju je prosječna brzina udaraca u dosadašnjem toku Australijan opena.Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia
2:1 - Forhend vineri, sve je kako treba
Forhend vineri, sjajna igra na početku Đokovića - 2:1.
1:1 - Alkaraz uzvraća
Siguran gem i za Alkaraza na startu meča - 1:1.
1:0 - Novakov dobar početak
Prvi servis gem na meču pripao je Đokoviću, dobro je servirao, sjajan viner iz bekhenda i gem - 1:0.
Igrači su na terenu, Džon Blom sudi
Đoković i Alkaraz su izašli na teren i spremaju se za meč. Finale sudi australijski sudija Džon Blom.
Alkaraz đuska pred finale
Alkaraz je potpuno opušten i uživa pred finale, na snimku se vidi da nosi slušalice i đuska.
Someone tell him he's about to play the#AO26final@carlosalcarazgetting his groove on pre-matchpic.twitter.com/Hub5fmjmIy— #AusOpen (@AustralianOpen)February 1, 2026
Nestvaran podatak o Novaku
Jedan veoma zanilmljiv podatak o Đokoviću uoči finala glasi da je nepobjediv u finalu Australijan opena. Igrao je 10 puta u finalu u Melburnu i svih 10 puta je slavio.
Kakav je međusobni skor?
Biće ovo 10. okršaj Đokovića i Alkaraza u karijeri. Novak vodi sa 5:4 i dobio ga je u njihovom najvažnijem meču do sada, u finalu Olimpijskih igara. Posljednji duel, na US openu prošle godine pripao je Špancu.
Koliko vremena su proveli na terenu?
Još jedan podatak koji bi mogao da bude važan jeste umor odnosno odmor, zavisi iz kog ugla gledate. Alkaraz je na putu do finala na terenu proveo 17 sati i 21 minut, a Đoković 13 sati i 16 minuta. Naravno, ne treba zaboraviti i to da su Đokoviću dva igrača predala mečeve. Menšik bez borbe, a Muzeti poslije tačno dva sata igre.
Đoković se sprema za finale
Novak je odradio posljednji trening pred finale Australijan opena.
Final tune up for@DjokerNolepic.twitter.com/7xSYj08ncT— #AusOpen (@AustralianOpen)February 1, 2026
Dobro došli
Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.