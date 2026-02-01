Novak Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena.

Novak Đoković igra protiv Karlosa Alkaraza u finalu Australijan opena. Istorija je na talonu - Srbin juri 25. grend slem trofej, a Španac prvi pehar u Melburnu i karijerni grend slem (titulu na sva četiri grend slema). Jedan od njih će ispisati nove stranice istorije...

Biće ovo njihov 10. okršaj, Novak vodi sa 5-4 i najvažniji trijumf ostvario je u finalu Olimpijskih igara u Parizu.

