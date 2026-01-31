Da Novak Đoković može da pobijedi Janika Sinera vjerovalo četiri odsto "stručnjaka"

Novaka Đokovića nikada ovako nisu potcjenjivali. Valjda ne znaju da je tada najjači?

Novak Đoković je uspio nemoguće. Pobijedio je Janika Sinera u polufinalu Australijan opena poslije više od četiri sata strašne borbe, a to kolika je ovo pobjeda govori i statistika.

Vidjeli smo da je statistički Siner bio bolji na terenu, a sada se pojavio video na kome se vidi kolike su se šanse davale Novaku za pobjedu. Iako je osvojio 24 grend slema, Novaku su stručnjaci kada je izgubio prvi set davali samo 4 odsto šanse da pobijedi. U jednom trenutku kada je osvojio drugi set šanse su mu porasle na 10 odsto, a zatim opet pale.

Ipak procjene su u jednom momentu bile prilično stabilne na 85 odsto za Sinera i 15 odsto za Novaka, a čak i kada je uzeo četvrti set nije prelazi 25 odsto podrške Novak. Onda se desio brejk u petom setu i sve se promijenilo. Na 63,3 odsto je skočio Novak, pa već u narednom gemu pao na ispod 40 odsto. Ipak kada je odbranio brejk bilo je jasno ko pobjeđuje i konačno su i statistički podaci otišli na stranu Novaka. Pogledajte kako su se kretale njegove šanse:

Djokovic's live winning odds evolution against Sinner



Was at 4% at one point



Ridiculouspic.twitter.com/r8IZLIDwgc — Corvath Draemir (@Archaicmind3000)January 30, 2026

Opet ista priča sa Alkarazom

Novak će se sastati sa Karlosom Alkarazom u finalu Australijan opena od 09:30 u nedjelju, a iako je već deset puta osvajao trofej kladionice mu ne vjeruju. Iako je i mnogo mlađi Španac imao problema sa povredom i zdravljem i iako je i on igrao pet setova sa Aleksandrom Zverevom u finalu kvota na njega je minimalna.

Kvota na Španca je 1,35, što znači da biste na uloženih 10 KM dobili tek 13.5 KM na pobjedu Alkaraza. Što se tiče Novaka kvote na njega idu na 3,5 pa i više. Ipak čak su se i kladionice naučile pameti pošto su ih Srbi masovno "opljačkali" na kvoti 10 na pobjedu Novaka protiv Janika Sinera.

