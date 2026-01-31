Internet bruji o fotki Allkaraza i Đokovića koju je iskopao Endi Rodik

Endi Rodik se našalio na račun Novakovih i Allkarazovih godina, a ovu sliku iz 2016. su mnogi podijelili.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković će u 9:30 igrati finale Rolan Garosa protiv Karlosa Alkaraza. Ne bi to nikoga ni čudilo da nestvarni Srbin ne prkosi vremenu, starenju i ne pomjera granice baš toliko.

Nakon što je uspio da pobijedi 24-godišnjeg Janika Sinera, a sada će igrati za trofej sa 22-godišnjim Karlosom Alkarazom. Sa 38 godina, a bliži se i 39. rođendan, pravi čuda najbolji ikada.

Ipak kada su godine u pitanju nekadašnji svjetski broj jedan Endi Rodik je iskoristio razliku u godinama i jednu čuvenu sliku da "bocne" Novaka.

Slika koja će ostati upamćena

This just in: man regrets inspiring childpic.twitter.com/tOdxTtbct2 — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast)January 31, 2026

Prije nekog vremena se pojavila slika na kojoj se vidi Karlos Alkaraz kao dječak kako gleda trening Novaka Đokovića na turniru u Madridu 2016. godine. Sada je upravo tu fotografiju na tviteru postavio Endi Rodik uz komentar:

"Ovo su najnovije vijesti: muškarac je zažalio što je bio inspiracija djetetu."

Zbog Novaka sam bolji

Znamo svi da je Novak na neki način bio i neka vrsta mentora mladom Karlosu Alkarazu. Vodio ga je na večere i davao mu savjete, a nedavno je upravo Alkaraz istakao da ga je polufinale Rolan Garosa protiv Novaka 2023. godine diglo na viši nivo.

"Istina je da sam uvijek pričao da uvijek učim iz različitih situacija i loših i dobrih. Ta partija i poraz od Đokovića mi je pomogao da mnogo naučim i da se vratim mnogo jači u narednim godinama. Danas mi je drago što sam preživio to protiv njega. Zahvaljujući tom momentu uz mnoge druge sam postao igrač kakav sam danas. Što se pobjede od prošle godine tiče, znači mi isto kao i ova. Imao sam dobre momente. Svakoj sam pristupio na svoj neki način, ali je prelep osećaj", rekao je on.