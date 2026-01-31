Novak bio u svemu gori: Niko ne zna kako je Đoković pobijedio Sinera za finale Australijan opena

Nevjerovatna statistika sa jednog od najboljih mečeva u istoriji Australijan opena.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena senzacionalnom pobjedom protiv favorizovanog Janika Sinera. Samo Srbin zna kako mu je ovo pošlo za rukom, pošto je Italijan bio bolji u svakoj statističkoj kategoriji.

Đoković je još jednom pokazao zašto ga nikada ne treba otpisivati i da nije cilj osvojiti više poena, nego više onih najvažnijih.

Dvostruki šampion u Melburnu je bolje servirao, manje griješio, osvojio više poena na meču, ali mu ni to nije bilo dovoljno protiv srpskog mađioničara.

Bolji procenat prvog servisa: 75% prema 70%

Bolji procenat osvojenih poena na prvom servisu: 80% prema 71%

Bolji procenat osvojenih poena na drugom servisu: 52% prema 51%

Više asova: 26 prema 12

Manje duplih grešaka: 2 prema 3

Više vinera: 72 prema 46

Isti broj neiznuđenih grešaka: 42

Više ukupno osvojenih poena: 152 prema 140