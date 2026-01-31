"Biću srećan zbog njega": Javio se Nadal pred finale Đokovića i Alkaraza, ovim je sve rekao

Legendarni Španac Rafael Nadal poželio je sreću nekada najvećem rivalu Novaku Đokoviću i nasljedniku Karlosu Alkarazu.

Izvor: 9newsmelbourne/Instagram/Printscreen

Španska legenda Rafael Nadal vratio se na mjesto najvećeg uspjeha Novaka Đokovića. On se već neko vrijeme nalazi u Melburnu gdje je osvojio svoju posljednju grend slem titulu 2022. godine i uzbuđen je zbog velikog finala između nekada velikog rivala Novaka Đokovića i mladog nasljednika Karlosa Alkaraza.

Vlasnik 22 grend slem titule se penzionisao krajem 2024. godine, a njegov rekord od 14 titula na Rolan Garosu je jedno od najvećih dostignuća u istoriji "bijelog sporta". Iako mu nedostaje tenis, ne žali se na ulogu penzionera.

"Uvijek je lijepo vratiti se ovdje i vidjeti ljude koje više ne viđam tako često. Da budem iskren, osjećam se sjajno. Kada igraš, postoje određene rutine koje moraš da ispoštuješ, sada je potpuno drugačije, osjećam se relaksirano. Drugačija je perspektiva i uživam u ovom novom pogavlju. Uvijek sam imao posebnu konekciju sa ljudima ovdje i osjećam se izuzetno poštovanim i voljenim ovdje", kaže Španac.

Potom je upitan za duel između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. Nije želio da otkriva za koga navija, ali to se može naslutiti iz njegovih riječi i osmijeha.

"Biće to sjajno finale između igrača koje poznajem jako dobro. Đoković je bio jedan od mojih najvećih rivala i želim mu sve najbolje. Bilo bi nevjerovatno ako Novak uspije da osvoji još jednu titulu ovdje, bila bi to nevjerovatna priča, želim mu sve najbolje", rekao je slavni as i slične želje namijenio Alkarazu:

"Karlosu želim isto. Ako uspije da pobijedi ostvariće taj rekord i postaće najmlađi igrač u istoriji koji je osvojio karijerni slem, kao i prvi trofej u u Australiji, ako to uspije, biću veoma srećan zbog njega", rekao je Rafa.