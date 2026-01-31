logo
Siner se opet oglasio o Đokoviću: Želi svima da pokaže koliko poštuje Novaka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Janik Siner spada u grupu tenisera koji imaju maksimalno poštovanje za Novaka Đokovića.

Janik Siner o Novaku Đokoviću Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Janika Sinera u polufinalu Australijan opena, a italijanski teniser je dan kasnije na društvenim mrežama objavio poruku koja se djelimično upućena i starijem kolegi. Iako ga javnost u Srbiji ne obožava zbog doping skandala koji ga je pratio i nekoliko uzastopnih pobjeda nad Novakom, treba istaći da je malo tenisera koji Đokovića poštuju više nego što to radi Janik Siner!

Italijanski teniser je nakon poraza u polufinalu prvog grend slema sezone svaku priliku iskoristio da objasni javnosti koliko je velik Novak Đoković. Bilo je tako i u objavi na društvenim mrežama, kada je rekao da mu je čast što je dijelio teren sa najboljim srpskim sportistom.

"Nije bio moj dan, ali sam dao sve od sebe. Čestitke Novaku Đokoviću, uvijek je čast dijeliti teren sa tobom. Hvala svima na podršci tokom prethodne dvije nedjelje. Nastavljamo sa radom. Vidimo se uskoro", napisao je Janik Siner, koji je već govorio biranim riječima o najboljem svih vremena.

Pogledajte njegovu objavu:

Janik Siner je osvajao trofeje na Australijan openu tokom prethodne dvije sezone, ali sada neće odbraniti titulu u Melburnu. Iako je bio veliki favorit protiv Novaka Đokovića, eliminisan je u polufinalu prvog grend slema nove sezone, pa će borbu za titulu gledati na malom ekranu.

Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Tenis Australijan open

