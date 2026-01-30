logo
Najpoznatiji hejter uzalud čekao Novaka Đokovića

Najpoznatiji hejter uzalud čekao Novaka Đokovića

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Američki novinar Ben Rotenberg se javno žalio na to što Novak Đoković nije došao na konferenciju za novinare poslije pobjede protiv Janika Sinera

Ben Rotenberg nije bio na konferenciji Novaka Đokovića Izvor: YouTube/Bilyonaryo News Channel/EPA/LUKAS COCH

Poznati američki teniski novinar Ben Rotenberg žalio se poslije pobjede Novaka Đokovića protiv Janika Sinera na organizaciju Australijan opena. Čekao je dolazak Srbina u salu za konferencije do duboko u noć (meč završen poslije dva časa ujutru), ali se Novak nije pojavio, već je održao "pres" na drugom mjestu.

"Umjesto da dođe u sobu za intervjue, Novak Đoković drži svoju konferenciju za novinare u nekoj sićušnoj prostoriji ispod stadiona Rod Lejver, prepunoj desetina novinara. Zbog ovog čudnog aranžmana zapravo ne mogu da ga vidim, ali ima neke oštre riječi za ljude koji su željeli da se povuče", napisao je Amerikanac, koji se često isticao negativnim komentarima.

I zaista, imao je Novak Đoković veoma oštre riječi za one koji su ga vidjeli na koljenima i koji ni izbliza nisu očekivali da je i dalje u stanju da pobijedi Janika Sinera, kao što ga je i pobijedio ovog petka.

"Nikada nisam prestajao da vjerujem u sebe. Dosta ljudi nije vjerovalo. Ima dosta tih eksperata koji su htjeli da me penzionišu. Mnogo puta sam igrao na slemovima i kada ne ide, probate da dobijete. Lorenco Muzeti se povrijedio i predao, imao sam sreće. Imao sam plan i protiv Sinera, ali jedno je imati plan, drugo je to uraditi na terenu. Jako sam srećan", rekao je Đoković u emotivnom nastupu pred izveštačima u Melburnu.

Šta sada čeka Đokovića?

Novak se neće osvrtati na Rotenbergovo nezadovoljstvo. U subotu rano ujutru prema vremenu u Australiji leći će u krevet i pokušati da što više odmori za nedjeljno finale protiv Karlosa Alkaraza. Poslije godinu i po vradio se Novak u meč za grend slem titulu (od Vimbldona 2024. je čekao) i sigurno je da će uraditi sve što je u njegovoj moći da bude što spremniji.

