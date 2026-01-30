logo
"Hermano, como estas, hermano?": Đokoviću se poslije pobjede odmah javio Del Potro!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković nakon pobjede nad Janikom Sinerom imao kratak razgovor sa Huanom Martinom del Potrom, svojim velikim prijateljem i navijačem.

Huan Martin Del Potro se javio Novaku Đokoviću Izvor: Reddit/r/tennis

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pobijedio je Janika Sinera u polufinalu Australijan opena, a dok je njihov maratonski meč dug pet setova trajao na društvenim mrežama bilo je izuzetno zanimljivo. Jedan od najvećih navijača Novaka Đokovića bio je nekadašnji argentinski teniser Huan Martin del Potro, njegov veliki prijatelj!

Želio je Del Potro da se polufinalni mečevi završe tako da u finalu gledamo njegove prijatelje Đokovića i Alkaraza, a tu objavu vidio je i Novak. Najbolji srpski sportista pomenuo je baš taj detalj Argentincu kada se ovaj uključio uživo u program i obradovao finalistu turnira u Melburnu. Čim je vidio dobro poznato lice na telefonu atraktivne voditeljke, Novak je upisao "Hermano, como estas?", odnosno "Prijatelju, kako si?" i zatim su nastavili da pričaju o podršci koju je Novak dobio od Del Potra sa društvenih mreža. Pogledajte kako je izgledalo iznenađenje za Đokovića:

Novak Đoković i Huan Martin del Potro imali su kratak razgovor na španskom, a srdačno su se pozdravili jer kada je veza morala da bude prekinuta. Zna se već godinama da je Đoković jedan od najboljih prijatelja Argentinca, zbog kojeg je putovao na drugi kraj svijeta - kako bi odigrao oproštajni meč tenisera kojeg su povrede spriječile da napravi i daleko veću karijeru.

Prijateljstvo sa Đokovićem vjerovatno nije moglo da bude veće, a u prilog tome govori i ponašanje Huana Martina del Potra na društvenoj mreži "X". Tokom cijelog meča protiv Janika Sinera snažno je bodrio Novaka Đokovića, komentarisao dešavanja na terenu i vjerovao da srpski teniser može da napusti teren kao pobjednik.

Tagovi

Huan Martin del Potro Novak Đoković Tenis Australijan open

