logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kad Đoković igra finale Australijan opena? Svi ćemo uživo gledati meč za 25. grend slem titulu

Kad Đoković igra finale Australijan opena? Svi ćemo uživo gledati meč za 25. grend slem titulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dobar termin finalnog meča na Australijan openu odgovara navijačima.

Novak Đoković Karlos Alkaraz finale Australijan opena Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak Đoković će se boriti za trofej na Australijan openu! Nakon što je savladao Janika Sinera u pet izuzetno zanimljivih setova, srpski teniser je zakazao finalni okršaj sa Karlosom Alkarazom, koji je sličan posao obavio protiv Saše Zvereva. Srpski i španski teniseri tako su se izborili za finale u Melburnu, a njihov okršaj pratiće cijeli svijet.

Naravno, navijače Novaka Đokovića najviše zanima kada će se igrati taj susret jer zbog vremenske razlike nije uvijek pravi trenutak da se gleda tenis koji se igra na drugom kraju planete. Oni koji vole Novaka i redovno gledaju njegove mečeve ne moraju da brinu - finale će se igrati u nedjelju, od 9.30 po našem vremenu!

Biće sasvim dovoljno vremena da se ustane, ode do prodavnice, skuva jutarnja kafica i postavi za doručak prije nego što najbolji teniser svih vremena krene po 11. titulu u Melburnu. Do sada je igrao 10 finala i uvijek bio uspješan u njima, ali nema sumnje da će ovo biti jedan od najtežih izazova u čitavoj karijeri Novaka Đokovića.

Treba imati u vidu i da bi Đoković mogao da osvoji 25. grend slem titulu, što nikome u istoriji nije pošlo za rukom. Trenutno je izjednačen sa Margaret Kort, kojoj često "dopisuju" trofeje osvojene prije nego što je tenis postao profesionalan. Finale u Melburnu biće prilika da Novak obori još neke rekorde, ali o tome kad dođe vrijeme.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open Karlos Alkaraz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC