"Novače, silo! Nije pametno kladiti se protiv tebe": Hrvatski mediji skidaju kapu, pominju i Srbe u Australiji

Mediji u Hrvatskoj sa puno poštovanja pišu o velikoj, istorijskoj pobjedi Novaka Đokovića protiv Janika Sinera.

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković ostvario je čudesnu pobjedu protiv Janika Sinera u polufinalu Australijan opena i ta vijest odjeknula je širom svijeta. Podrazumijeva se, najviše u Srbiji u regionu.

Hrvatski mediji pišu o toj pobjedi kao o trijumfu "dvojice mučenika" u polufinalu, Karlosa Alkaraza, koji se borio sa grčevima i Novak Đokovića, koji je povraćao u toku meča protiv Janika Sinera.

"Enigma je kako će se za finale oporaviti Novak Đoković, koji je tokom drugog seta povraćao u peškir, poslije čega je na pauzi između setova otišao i do toaleta. No, sve to nije spriječilo velikog šampiona da sa svojih 38 godina uđe u svoj 38. grend slem finale u karijeri i da izbori priliku da 11. put osvoji Australijan open i svoj 25. grend slem turnir", piše "Večernji list"

Naglašava se i doprinos navijača.

"Nakon što je Siner smanjio na 5:4, Nole je iskoristio svoju treću meč loptu i svoju publiku, srpsku dijasporu u Australiji, doveo do ekstaze. Premda je na kladionicama blagi favorit bio Siner, koji je dobio posljednjih pet međusobnih dvoboja, kladiti se protiv velikog šampiona kakav je Đoković nikad nije pametna ideja, bez obzira na to što ga u finalu nekog grend slem turnira nije bilo godinu i po dana i od Vimbldona 2024. godine, kada je izgubio upravo od Karlosa Alkaraza, i to u tri seta", naglasio je novinar Dražen Brajdić.

"Jutarnji list" piše o Novakovom uspjehu kao o "čudu u epskom meču, u kojem je 'okrenuo' Sinera i izborio finale Australijan opena". I Hrvatska radio-televizija javlja da je u Melburnu odigran "epski meč" u koje je Novak iskoristio priliku da nanese poraz velikom rivalu.

"Ovo je bila Novakova osveta"

"Đoković se osvetio Sineru za prošlogodišnje poraze u polufinalu Rolan Garosa i Vimbldona. U nedjelju će imati priliku da osvoji 25. grend slam naslov u karijeri, a u finalu ga čeka Alkaraz, koji se nada sedmoj grend slem tituli, a prvoj na Australijan openu. U međusobnim dvobojima Đoković vodi s 5-4, prošle godine Srbin je pobijedio u četvrtfinalu Australijan opena, a Španac je slavio u polufinalu US opena", piše javni servis Hrvatske.

Tamošnji "Tportal" piše da je svijet ostao u nevjerici zbog Novaka. "Povraćao, jedva disao, rušio se, a onda slomio Sinera u pet setova", naslov je izvještaja tog medija.

"U meču koji je trajao nešto više od četiri sata slavio je 3:2, još jednom potvrdivši zašto ga mnogi smatraju najvećim teniserom svih vremena", navedeno je.

"Koliko je ovaj trijumf iznenađujući govori i podatak da je uoči susreta kvota na pobjedu Italijana bila samo 1,08. No, kada je sa druge strane mreže Novak Đoković, brojke i prognoze često gube smisao. Godine su, pokazalo se još jednom, samo broj, a klasa je trajna", zaključak je hrvatskog novinara.

"Računajte i dalje na Novaka"

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Portal "24sata.hr" piše o "Nevjerovatnom Đokoviću", koji je "sredio Sinera za finale u Australiji".

"Današnji okršaj Novaka Đokovića i Janika Sinera pružio je nevjerovatnu dramu i tenis svjetske klase, završivši pobjedom srpskog veterana poslije pet iscrpljućih setova. Siner, dvostruki branilac naslova, ušao je u meč kao favorit i odmah preuzeo kontrolu, osvojivši prvi set sa 6:3. Međutim, 38-godišnji Đoković pokazao je zašto je i dalje sila na koju treba računati. Odgovorio je istom merom u drugom setu, izjednačivši na 1-1 u setovima, pobjedom 6:3."