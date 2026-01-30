Novak Đoković povratio na Australijan openu: Ruke mu drhte, a peškirom prekriva lice

Tokom polufinala protiv Janika Sinera, Novak Đoković povraćao u peškir na svojoj stolici.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković imao je velikih problema tokom meča polufinala na Australijan openu. Dok je igrao treći set protiv italijanskog tenisera Janika Sinera, Đoković je nakon sedmog gema povratio u peškir na svojoj klupi. Situacija je izgledala veoma ozbiljno, ali je srpski teniser nastavio meč.

Siner je sedmi gem osvojio bez izgubljenog poena, a Đoković je sjeo na svoju stolicu, prekrio lice peškirom i povratio. Odmah mu je bilo jasno da nešto nije u redu, pa je pokušao da dozove svoj tim. Nešto što je "naručio" iz boksa nije stigao kako je očekivao, a dječak koji skuplja loptice ostavio je to na zemlji pored klupe.

Novak Đoković je morao da objasni šta mu treba, dozivao je svoj tim i zatim im viknuo "Tablete, tablete", nakon čega je ka njemu poslat pravi paket. Čim je dobio tablete koje je tražio, Novak Đoković ih je i popio, pa je mogao da odigra osmi gem trećeg seta - i riješi ga u svoju korist.

Ipak, očigledno je da Novak Đoković nije bio potpuno spreman da igra završnicu trećeg seta jer je kamera prikazala i kako mu se tresu ruke, što je takođe posljedica umora. Očigledno je meč protiv Janika Sinera izvukao toliko energije iz najboljeg tenisera svih vremena da je njegovo tijelo moralo da reaguje na način koji niko nije želio da vidi.

