Saša Zverev urlao ono što svi misle, a ćute: "Janik Siner i Karlos Alkaraz su zaštićeni u ovom sportu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nije bio zadovoljan Saša Zverev i javno je rekao o protekciji koju imaju Siner i Alkaraz.

sasa zverev siner i alkaraz su zasticeni Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Njemački teniser Aleksander Zverev nije uspio da se plasira u finale Australijan opena pošto je danas u najboljem meču 2026. godine izgubio od Karlosa Alkaraza. Skoro pet i po sati borili su se u Melburnu, da bi na kraju Alkaraz pobijedio 3:2 i tako stigao do finala, uprkos tome što je u jednom trenutku djelovalo da će odustati.

Bilo je to u trećem setu kada je Alkaraz jedva stajao na nogama, grčevi su ga ozbiljno mučili, povraćao je i činilo se da će morati da preda, da bi ga onda spasao medicinski tajm-aut. Međutim, kada mu je to odobrila sutkinja Marijana Veljović iz Srbije, Zverev je žestoko bio ljut i zahtijevao je da razgovara sa supervizorom turnira. Tražio je objašnjenje kako je Alkarazu dozvoljeno da dobije pomoć ljekara za tako naivan problem, istakavši da to nije po pravilima.

Vidjeli smo da je Zverev i na njemačkom bjesnio kraj terena, kada mu se "otela" i jedna rečenica koju i svi ostali misle, ali nisu bili spremni da je izgovore: "Siner i Alkaraz su zaštićeni", ponavljao je Nijemac ono što je upadljivo.


Nije mu to pomoglo, Alkaraz je ipak dobio medicinski tajm-aut zbog grčeva i na kraju je pobijedio 3:2.

I Federer rekao istu stvar

Interesantno je da je čak Rodžer Federer, jedan od najboljih tenisera svih vremena, rekao istu stvar o "zaštićenosti" Sinera i Alkaraza. Istakao je da se zbog njih u posljednje vrijeme svi turniri odlučuju za brže podloge, pošto znaju da obojici odgovara da igraju na što bržem terenu.

"Razumijem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim. To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju nevjerovatne 'vinere' da bi pobijedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobijedili", kazao je Federer, a prenio italijanski list "Korijere dela sera".

"Direktori turnira se vode logikom: 'Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate?'. Na neki način, to koristi tenisu", dodao je Švajcarac.

(MONDO)

