logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne mogu da im dojadim, kad plaćam sve": Saša ponizio brata i oca pred kamerama, Miša spustio glavu od sramote

"Ne mogu da im dojadim, kad plaćam sve": Saša ponizio brata i oca pred kamerama, Miša spustio glavu od sramote

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Saša Zverev je poslije pobjede na Australijan openu dao izjavu koja je mnogima zasmetala, posebno njegovom bratu Miši koji je samo spustio glavu.

Saša Zverev ponizio brata Mišu Izvor: Printscreen/ESPN 2

Saša Zverev prošao je u polufinale Australijan opena i zakazao okršaj sa Karlosom Alkarazom. Poslije trijumfa protiv supertalentovanog Lernera Tijena je njemački teniser dao intervju na terenu. Pričao je sa bivšim teniserom Krisom Jubenksom koji ga je prvo pitao za voleje i igru na mreži i kako je tim segmentom zadovoljan njegov brat Miša koji je bio poznat baš po tome dok je igrao.

"Svaki intervju na terenu je o njemu. Ja igram, ja sam ovdje. On je nekad igrao, prije 10 godina. Bio je veoma dobar, pobijedio je Endija Mareja ovdje. Vau, jeeej", rekao je Saša koji je to učinio uz dozu sarkazma, očigledno je da mu smeta što se više priča o njemu.

Jubenks je potom konstatovao da je Saša jedan od rijetkih tenisera koji u loži ima porodicu, brata Mišu i oca Aleksandera Zvereva seniora, pa ga je zanimalo da li se ikada umore jedni od drugih. Ipak, Sašine riječi mnogi su shvatili kao neprimjerene, iako je želio da se našali na terenu.

"Meni dojade, ali ja njima ne, jer ja plaćam za sve", nasmijao se Saša, a kamere su odmah pokazale njegovog brata Mišu koji je samo spustio glavu, djeluje da mu je bilo baš neprijatno.

Ko je Miša Zverev?

Miša Zverev je stariji brat Saše Zvereva. Za razliku od brata koji je rođen u Hamburgu, on je rođen u Moskvi i sa roditeljima je emigrirao u Njemačku kada je imao četiri godine. Mnogo uspješniji bio je u dublu nego u singlu.

U singlu je osvojio jednu titulu (Istborn 2018. godine) i bio 25. na svijetu, najbolji plasman mu je četvrtfinale Australijan opena 2017. godine gdje je izgubio od Rodžera Federera, a prije toga je dobio Mareja u osmini finala. U dublu je imao više uspjeha, uzeo je četiri titule, ali nije imao uspjeha na grend slemovima, pošto je najbolji plasman na sva četiri turnira bio do drugog kola. Po završetku karijere radio je i kao stručni konsultant na Eurosportu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC