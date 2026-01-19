Muškarac zaprosio Sašu Zvereva pred kamerama na Australijan openu: "Čovječe, gdje ti je prsten?"

Jedan navijač javno je zaprosio Sašu Zvereva na Australijan openu i dobio je odgovor pred kamerama. Nijemac traži prsten...

Saša Zverev napravio je preokret na startu Australijan opena i uspio da savlada Kanađanina Gabrijela Dijaloa - 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. Odmah po završetku tog meča je sa Andreom Petković pričao o dešavanjima na terenu i taj intervju prekinuo je jedan muškarac koji je viknuo "Saša, oženi me". Imao je i takav transparent. Okrenuo se njemački teniser ka njemu i vidio ga.

"Gdje je prsten čovječe? Vjerujem u sebe, samo hoću prsten. Nisam tako jeftin", nasmijao se Zverev.

Alexander Zverev to someone in the crowd after his win over Diallo at Australian Open



He sees a sign that says ‘Marry me Sascha’



Zverev: “where’s the ring man?”



pic.twitter.com/GzIHXgwZxK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 18, 2026

Nijemac je na neki način "pecnuo" i Andreu i Borisa Bekera, kao i sve one koji su pričali da je previše pasivan i da ne može tako da igra.

"Bio sam agresivniji, moram da igram tako, znam tako. Ne treba mi 58 specijalista ili 85 miliona Nijemaca da mi to ponavlja na svakom grend slemu", poručio je Zverev.

