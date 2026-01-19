logo
Muškarac zaprosio Sašu Zvereva pred kamerama na Australijan openu: "Čovječe, gdje ti je prsten?"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Jedan navijač javno je zaprosio Sašu Zvereva na Australijan openu i dobio je odgovor pred kamerama. Nijemac traži prsten...

Muškarac zaprosio Sašu Zvereva Izvor: YouTube/Australian open/printscreen

Saša Zverev napravio je preokret na startu Australijan opena i uspio da savlada Kanađanina Gabrijela Dijaloa - 6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2. Odmah po završetku tog meča je sa Andreom Petković pričao o dešavanjima na terenu i taj intervju prekinuo je jedan muškarac koji je viknuo "Saša, oženi me". Imao je i takav transparent. Okrenuo se njemački teniser ka njemu i vidio ga.

"Gdje je prsten čovječe? Vjerujem u sebe, samo hoću prsten. Nisam tako jeftin", nasmijao se Zverev.

Nijemac je na neki način "pecnuo" i Andreu i Borisa Bekera, kao i sve one koji su pričali da je previše pasivan i da ne može tako da igra.

"Bio sam agresivniji, moram da igram tako, znam tako. Ne treba mi 58 specijalista ili 85 miliona Nijemaca da mi to ponavlja na svakom grend slemu", poručio je Zverev.

Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis Australijan open

