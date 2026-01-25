logo
"Šta je razlika? Objasniću vam": Sašina lekcija o Novaku, Rodžeru, Rafi i poređenju sa Sinerom i Alkarazom

"Šta je razlika? Objasniću vam": Sašina lekcija o Novaku, Rodžeru, Rafi i poređenju sa Sinerom i Alkarazom

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Saša Zverev je detaljno objasnio šta je razlika između perioda u kom su dominirali Đoković, Federer i Nadal i sada Siner i Alkaraz.

Zverev o novoj generaciji u tenisu Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Primat u svjetskom tenisu preuzeli su Karlos Alkaraz i Janik Siner. Njih dvojica dominiraju trenutno, osvajaju grend slemove i ne dozvoljavaju drugima da im stanu na put. Najveća pretnja u tome im je Novak Đoković, a jedan od igrača od kojih se očekivalo mnogo, mnogo više je Saša Zverev, čovjek koji nema nijedan grend slem pehar.

Na konferenciji za medije u Melburnu njemačkog igrača pitali su da napravi poređenje između dva različita perioda u kojima pokušava da se probije. Prvu kada je tražio mjesto dok su titule osvajali Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafa Nadal i sada kada su mlađe generacije na vrhu.

"Kada pogledamo prošlost, pitanje je dosta komplikovano, tada su praktično bili već poznati osvajači grend slemova. Australija je bila Novakova, Rolan Garos Rafin, Rodžer i Novak su se borili za Vimbldon. Nije bilo mnogo šansi. Ne znači to da je tenis gori sad, čak smatram da je bolji i da se unapijredio, brži je, fizički teži", počeo je Zverev.

Ubrzo se vratio na pitanje i pokušao da objasni razliku između toga.

"Rekao bih da su tada igrači mislili ovo što sam rekao, da su prva tri slema bila već 'gotova' i da je jedini koji je mogao da se igra bio US open i to donekle. Eto, u posljednje dvije godine su sve slemove uzeli Janik i Karlos, možda se to promijeni ove godine."

Može li situacija da se promijeni?

Vjeruje Saša da bi situacija mogla da se promeni u budućnosti i da neko može da stane na put Janiku i Karlosu.

"Nadam se da će da se promijeni ove godine, ali je teško napraviti poređenje između dva perioda. Pričao sam o tome često prošle godine, rekao bih da su sve podloge dosta slične jedna drugoj i svako može da pobijedi svakog na bilo kojoj podlozi. U prošlosti to nije bio slučaj. Vidjećemo kako će stvari da se odvijaju u narednim godinama. U prethodne dvije su Alkaraz i Siner dominirali. Možda se promijeni u budućnosti", završio je Zverev.

Tagovi

Aleksandar Zverev Tenis Australijan open Novak Đoković Rafael Nadal Rodžer Federer Karlos Alkaraz Janik Siner

