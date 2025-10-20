"Majstore, šta se ti brineš za mene": Zverev čuo kako ga Beker ogovara sa Srpkinjom i pobjesnio

Saša Zverev više ne može da sluša kritike Borisa Bekera i pobjesnio je kada je čuo da ga je ogovarao u podkastu sa Andreom Petković.

Izvor: Mathew Tsang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Saša Zverev ne igra sjajnu sezonu i zbog toga je dobio mnoštvo kritika na svoj račun, a čini se da ga je najviše "čepao" čuveni Boris Beker. Nije mu dao mira i poslije svakog poraza znao je Zverevu da "očepi", davajući mu savjete koje nije tražio, usput mu preporučujući i da je vrijeme da mijenja trenere, da ne sluša oca...

U zajedničkom podkastu koji ima sa Andreom Petković, njemačkom teniserkom srpskog porijekla, Boris Beker je pretjerao i rekao da je Saša Zverev "problematično dijete" i da mora da se uozbilji.

Na sve to, dodao je da "dobije glavobolju kada pomisli na njega" i da Zverev mora da se fokusira na sebe ako želi da dođe do nivoa forme koji mu je potreban, a nije trebalo dugo da ove riječi stignu i do onoga kome su upućene. U razgovoru za "Bild", Saša Zverev je rekao da ga briga šta priča Boris Beker.

"Mislim da se on, iskreno, ne brine previše za mene. Mislim da traži malo pažnje, a dobija je preko mene. Nažalost, tako je. Ali mene to više ne zanima...", rekao je Saša Zverev.

"Sve će se srediti. Ja sam pun samopouzdanja i siguran sam da ću ponovo pronaći formu i igrati dobar tenis. Sada dolaze turniri koje zaista volim u dvorani, Beč i Pariz, gdje sam pobijedio prošle godine. Mislim da tamo opet mogu da igram dobar tenis", dodao je treći teniser svijeta.

Interesantno je da je Beker kratko bio u stručnom štabu Saše Zvereva tokom aprila ove godine, ali nisu "kliknuli" i brzo su završili saradnju, a legendarni teniser ne odustaje makar od "besplatnih savjeta".

Zašto je Zverev igrao tako loše ove godine?

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Ove sezone Saša Zverev ima skor 48-21 i ukupno je osvojio samo jednu titulu, što je bio Minhen. Inače je fantastično počeo ovu sezonu i igrao je finale Australijan opena koje je izgubio od Janika Sinera poslije čega kreće njegov strmoglav pad, posebno jer je bio pod velikim pritiskom da "uzme" prvo mjesto na ATP listi usljed suspenzije Italijana.

Upravo u tom periodu tromjesečne suspenzije za Sinera igrao je svoj najgori tenis i na mnogim turnirima je ispadao već na samom startu, ali je ipak zadržao treće mjesto na ATP listi.