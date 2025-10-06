Zverev završio takmičenje u Šangaju: Đoković u nikad boljoj poziciji, smiješi se 101. titula

Aleksander Zverev završio je takmičenje u Šangaju.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Aleksander Zverev završio je takmičenje u Šangaju, od trećeg tenisera svijeta bio je bolji Francuz Artur Rinderkneš koji je preokretom pobijedio Nijemca 2:1 (4:6, 6:3, 6:2). Na ovaj način još jedan favorit je ispao, pa se može reći da je Novaku Đokoviću put do 101. titule u karijeri u potpunosti otvoren.

U Šangaju nema kraja iznenađenjima, nakon što je prvi reket svijeta Janik Siner predao meč, sad je učešće u Kini završio i treči teniser planete. Zverev je u susretu koji je trajao dva sata i 12 minuta najprije došao do vođstva, pa se činilo da 54. teniser svijeta nema mnogo šansi protiv Nijemca. Zverev je stigao do ranog brejka i poveo 2:1, pa mu je to pomoglo da dođe do vođstva u setovima. Međutim, Francuz se nije predavao, pa je tako uspio da u drugom setu obezbijedi brejk za 3:1 i u nastavku sačuva prednost kako bi izjednačio u setovima.

Očekivalo se da Zverev u trećem setu pokaže mnogo bolju igru, ali je umjesto toga Francuz došao do brejka za 2:1, a onda ponovo za 5:2. Jedinu šansu koju je Nijemac imao za povratak u meč, bila je u četvrtom gemu trećeg seta, kad je imao priliku za brejka, ali i dvije brejk šanse nisu bile dovoljne, već je Francuz uspio da preokrene, obezbijedi prednost i poslije dve gem lopte potvrdi ranije napravljen brejk za 3:1.

Rinderkneš već sada zna protiv koga će igrati u trećem kolu Šangaja, njegov rival biće 19. reket svijeta Jirži Lehečka.