"Znam da namještaju Sineru i Alkarazu": Zverev više neće da ćuti o najvećoj javnoj tajni sporta

Svi su primijetili šta se radi za Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, a poslije Federera glas je podigao i Saša Zverev.

Saša Zverev plasirao se u treće kolo mastersa u Šangaju pošto je bez većih problema pobijedio Valentina Rožea (6:4, 6:4). Odmah poslije meča progovorio je o najvećoj javnoj tajni u sportu. U pitanju je odluka teniskih moćnika, organizatora najvećih turnira, koji već neko vrijeme insistiraju isključivo na brzoj podlozi.

Ranije je svaki turnir koji se igrao na betonu imao drugačija "podešavanja" i bilo je onih koji su brži, neki koji su sporiji, a sada su praktično svi isti i mnogi misle da je to urađeno da bi se pomoglo Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu. Iako zvuči kao teorija zavjere, ako o tome priča i legendarni Rodžer Federer, onda definitivno može da se kaže da je to sada više nego upadljivo i bilo je pitanje trenutka kada će se neko pobuniti.

S obzirom na to da je Šangaj odlučio da bude drugačiji u moru istih, i napravio je ove godine sporiju podlogu, Zverev je pohvalio organizatore i poručio da je počelo da ga nervira što se išlo "uz dlaku" Sineru i Alkarazu kojima prijaju brži tereni.

"Mrzim kada je brzina terena svuda ista. I znam da su direktori turnira išli u tom pravcu jer su htjeli da Siner i Alkaraz osvoje svaki turnir...", bez imalo uvijanja je rekao Zverev: "Uvijek smo imali različite podloge - nisi mogao da igraš isti tenis na travi, betonu i na šljaci. Danas možeš da igraš isto na svakoj podlozi".

Vidjećemo da li će poslije ovih riječi trećeg tenisera svijeta i ostali turniri početi da mijenjaju pravila pošto u pokušaju da uvijek imaju Alkaraza i Sinera u finalu, došlo je malo i do zasićenja navijača.

Šta je Federer zamjerio Sineru i Alkarazu?

"Razumijem da direktori turnira na osnovu svojih instrukcija pokušavaju da učine terene sporijim. To čini da teniserima bude neophodno da pogađaju nevjerovatne 'vinere' da bi pobedili Sinera. Da je teren brz, onda bi im bilo potrebno samo nekoliko dobro plasiranih pogodaka da bi pobijedili", kazao je Federer nedavno i time "zatalasao" tenis.

"Direktori se vode logikom: Radije ću imati Sinera i Alkaraza u finalu, shvatate?. Na neki način, to koristi tenisu", dodao je.

Siner već odgovorio Federeru

Iako je Janik Siner imao najviše benefita od kada su sve podloge iste, smatra da to nije učinjeno da bi se pomoglo njemu i nema nikakav problem sa tim da se više ne eksperimentiše.

"Tvrda podloga je dosta slična, male su razlike na turnirima. Turnir koji mi pada na pamet je Indijan Vels jer tamo loptica odskače visoko. Ali da, imamo dosta slične igre na svim terenima. Tako je već dugo vremena. Ne znam da li će to da se promijeni ili ne. Ja sam igrač koji pokušava da se adaptira na najbolji mogući način. Rekao bih da radim dobar posao sa tim. Vidjećemo šta će da bude u budućnosti", poručio je Janik Siner.

