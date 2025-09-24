Siner odgovorio Federeru na priče o "namještanju" turnira: Italijan se hitno oglasio i iznenadio mnoge

Janik Siner odgovorio je na tvrdnje Rodžera Federera da organizatori turnira namjerno forsiraju sporije podloge da bi gledali njega i Karlosa Alkaraza u finalima...

Rodžer Federer napravio je pravu buru u svijetu tenisa kada je rekao da "organizatori turnira namještaju podloge da budu sporije da bi gledali Sinera i Alkaraza u finalima". Izazvalo je to pravu polemiku u javnosti, a prvi put od tog komentara oglasio se upravo italijanski teniser.

On se djelimično slaže sa legendarnim Švajcarcem, ali ne u potpunosti. Objasnio je i zašto. Čak bi i on volio da vidi određene promjene sa tim.

"Tvrda podloga je dosta slična, male su razlike na turnirima. Turnir koji mi pada na pamet je Indijan Vels jer tamo loptica odskače visoko. Ali da, imamo dosta slične igre na svim terenima. Tako je već dugo vremena. Ne znam da li će to da se promijeni ili ne. Ja sam igrač koji pokušava da se adaptira na najbolji mogući način. Rekao bih da radim dobar posao sa tim. Vidjećemo šta će da bude u budućnosti", poručio je Janik Siner.

Šta je Federer rekao?

Rodžer je gostovao u podkastu kod još jednog bivšeg igrača i rivala Endija Rodika. I baš tamo je dao tu izjavu koja je uvela teniski svijet u raspravu.

"Razumijem razloge zbog kojih organizatori turnira usporavaju podloge. Slabiji igrači moraju da udare nekoliko fantastičnih udaraca da bi pobijedili Sinera. Da je brže, onda bi možda mogli da udare samo nekoliko i da dođu do poena. Zato su direktori turnira u razmišljanju 'Oh, volimo da gledamo Sinera i Alkaraza u finalu.' To je nešto što daje pomaže igri sa jedne strane", rekao je Federer u podkastu kod Endija Rodika.

Nada se da će situacija da se promijeni i da će da bude drugačije u budućnosti.

"Moramo da imamo više, ne samo brzih terena, nego bih htio da vidim kako se Alkaraz i Siner snalaze kada je prebrzo. I onda kako se snalaze kada je presporo, kako bi takvi mečevi izgledali. Sada skoro svi igraju na sličan način. Organizatori su dozvolili to sa brzinama loptice i terena i svaka nedjelja je praktično ista. Zato mogu da dođu od toga da osvojiš Rolan Garos i Vimbldon i onda na US open da ideš i da igraš na isti način", objasnio je Federer.