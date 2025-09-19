logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Čudno je, Siner je 2 puta pao na doping testu": Legendarni Borg se usudio da javno kaže ono što svi vide

"Čudno je, Siner je 2 puta pao na doping testu": Legendarni Borg se usudio da javno kaže ono što svi vide

Autor Dragan Šutvić
0

Bjorn Borg smatra da je dosta čudno to što je Janik Siner dva puta pao na doping testu i što mu je dozvoljeno da igra.

Bjorn Borg o dopingu Janika Sinera Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia/NEIL HALL/EPA

Janik Siner pao je dva puta na doping testu jer je bio pozitivan na klostebol. Uprkos svemu tome dobio je samo tri mjeseca suspenzije i to poslije dogovora sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA) i u tom periodu nije propustio nijedan grend slem. Karlos Alkaraz i on dominiraju, osvajaju slemove, a legendarni Bjorn Borg doveo je u pitanje to što je Italijan uopšte na terenu.

"Bio sam veoma iznenađen kada sam pročitao vijesti o tome. Desilo se dva puta. Da se desilo jednom... Ali, dogodilo se dva puta, tako da smatram da je to veoma čudno. Ne znam šta se tačno dogodilo, ali se nadam da nije nešto ozbiljno", rekao je Borg za BBC.

Nekadašnji prvi teniser svijeta i čovek koji je osvojio 11 grend slem titula prisjetio se i vremena kada je on igrao tenis. I tada je bilo sličnih problema.

"Kada smo igrali, ta moja generacija, znam neke igrače da su koristili stvari koje nisu smjeli da koriste. Neću da pričam o imenima, jer nije važno. Međutim, danas je dobra stvar što postoji toliko testova."

Čuveni švedski teniser je u 69. godini otkrio da ima rak i da ga čeka borba sa opakom bolešću.

"Pričao sam sa doktorom i rekao mi je da je veoma, veoma loše. Rekao mi je da imam te kancerogene ćelije koje spavaju i da će da bude velika borba u budućnosti. Na svakih šest mjeseci se testiram, bio sam posljednji put prije dvije nedjelje i moram da živim sa tim", zaključio je Borg.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis Bjorn Borg

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC