"Čudno je, Siner je 2 puta pao na doping testu": Legendarni Borg se usudio da javno kaže ono što svi vide

Bjorn Borg smatra da je dosta čudno to što je Janik Siner dva puta pao na doping testu i što mu je dozvoljeno da igra.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia/NEIL HALL/EPA

Janik Siner pao je dva puta na doping testu jer je bio pozitivan na klostebol. Uprkos svemu tome dobio je samo tri mjeseca suspenzije i to poslije dogovora sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA) i u tom periodu nije propustio nijedan grend slem. Karlos Alkaraz i on dominiraju, osvajaju slemove, a legendarni Bjorn Borg doveo je u pitanje to što je Italijan uopšte na terenu.

"Bio sam veoma iznenađen kada sam pročitao vijesti o tome. Desilo se dva puta. Da se desilo jednom... Ali, dogodilo se dva puta, tako da smatram da je to veoma čudno. Ne znam šta se tačno dogodilo, ali se nadam da nije nešto ozbiljno", rekao je Borg za BBC.

Nekadašnji prvi teniser svijeta i čovek koji je osvojio 11 grend slem titula prisjetio se i vremena kada je on igrao tenis. I tada je bilo sličnih problema.

"Kada smo igrali, ta moja generacija, znam neke igrače da su koristili stvari koje nisu smjeli da koriste. Neću da pričam o imenima, jer nije važno. Međutim, danas je dobra stvar što postoji toliko testova."

Čuveni švedski teniser je u 69. godini otkrio da ima rak i da ga čeka borba sa opakom bolešću.

"Pričao sam sa doktorom i rekao mi je da je veoma, veoma loše. Rekao mi je da imam te kancerogene ćelije koje spavaju i da će da bude velika borba u budućnosti. Na svakih šest mjeseci se testiram, bio sam posljednji put prije dvije nedjelje i moram da živim sa tim", zaključio je Borg.

