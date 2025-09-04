logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To u životu nisam doživio": Janik Siner umalo opljačkan nasred terena US Opena

"To u životu nisam doživio": Janik Siner umalo opljačkan nasred terena US Opena

Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte kako se Janik Siner izborio sa navijačem koji je pokušao da mu stavi ruku u torbu i da ga pokrade.

Janik Siner o pokušaju pljačke na US openu Izvor: YouTube/US Open Championship/Twitter/TheTennisLetter/Screenshot

Janik Siner lako se plasirao u polufinale US Opena pošto je "isprašio" zemljaka Lorenca Muzetija za dva sata (3:0), a može da se kaže da je za njega najveća neprijatnost u dosadašnjem dijelu turnira bio jedan navijač koji je pokušao da ga pokrade.

Kako je to moglo da se desi nasred stadiona "Artur Eš" pitanje je za organizatore, pošto je, dok je Siner davao autograme, jedan od navijača pokušao da mu otvori torbu. Upravo su novinari pitali Sinera za taj detalj i čini se da je i Italijan i dalje u šoku.


"Ne, nisam doživio nikada ništa slično", poručio je Siner na konferenciji za medije poslije meča sa Muzetijem:

"Znate, odmah sam provjerio da li je uzeo nešto jer nemam u torbi samo rekete. Imam i telefon, novčanik, ne znam... Ali, mislim da obezbjeđenje radi sjajan posao. Na terenu ima dosta obezbjeđenja i verujem da oni, posebno na velikim turnirima, rade sjajan posao da se osjećamo bezbjedno. Tako da, čak i kada se desi nešto ovako, oni odrade sjajan posao. Tako da je sve u redu, zaista", naglasio je Siner.

Podjsetimo, Siner za mjesto u finalu US Opena igra protiv Feliksa Ože-Alijasima, dok su sa druge strane žrijeba Đoković i Alkaraz.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis teniseri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC