"To u životu nisam doživio": Janik Siner umalo opljačkan nasred terena US Opena

Pogledajte kako se Janik Siner izborio sa navijačem koji je pokušao da mu stavi ruku u torbu i da ga pokrade.

Izvor: YouTube/US Open Championship/Twitter/TheTennisLetter/Screenshot

Janik Siner lako se plasirao u polufinale US Opena pošto je "isprašio" zemljaka Lorenca Muzetija za dva sata (3:0), a može da se kaže da je za njega najveća neprijatnost u dosadašnjem dijelu turnira bio jedan navijač koji je pokušao da ga pokrade.

Kako je to moglo da se desi nasred stadiona "Artur Eš" pitanje je za organizatore, pošto je, dok je Siner davao autograme, jedan od navijača pokušao da mu otvori torbu. Upravo su novinari pitali Sinera za taj detalj i čini se da je i Italijan i dalje u šoku.

Jannik Sinner walked over to give his towel to a fan after his win at the U.S. Open.



Meanwhile, someone standing nearby tries to steal something from Jannik’s bag.



Awful behavior… wow.

pic.twitter.com/AYzxqdiTJD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)September 2, 2025



"Ne, nisam doživio nikada ništa slično", poručio je Siner na konferenciji za medije poslije meča sa Muzetijem:

"Znate, odmah sam provjerio da li je uzeo nešto jer nemam u torbi samo rekete. Imam i telefon, novčanik, ne znam... Ali, mislim da obezbjeđenje radi sjajan posao. Na terenu ima dosta obezbjeđenja i verujem da oni, posebno na velikim turnirima, rade sjajan posao da se osjećamo bezbjedno. Tako da, čak i kada se desi nešto ovako, oni odrade sjajan posao. Tako da je sve u redu, zaista", naglasio je Siner.

Podjsetimo, Siner za mjesto u finalu US Opena igra protiv Feliksa Ože-Alijasima, dok su sa druge strane žrijeba Đoković i Alkaraz.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!