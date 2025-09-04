logo
Siner pregazio zemljaka na US openu!

Siner pregazio zemljaka na US openu!

Autor Dragan Šutvić
0

Janik Siner se lako plasirao u polufinale US opena.

Janik Siner u polufinalu US opena Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedi

Italijanski teniser Janik Siner predao je Karlosu Alkarazu finale Sinsinatija, i to pri rezultatu 0:5, a poslije svega što smo do sada vidjeli na US Openu mnogi sumnjaju da je i bio povrijeđen. Siner prosto igra kao mašina u Njujorku, plasirao se u polufinale bez kapi znoja i cilja svoj novi grend slem.

Prethodne noći je za samo dva sata "počistio" zemljaka Lorenca Muzetija koji praktično niti u jednom trenutku nije mogao da parira. Na kraju, 6:1, 6:4, 6:2 za najboljeg igrača svijeta.


Prije toga je Janik Siner izgubio samo jedan set na turniru, a i to zbog kratkog pada koncentracije. Sa po 3:0 je srušio Koprivu, Popirina, Bublika i sada Muzetija, dok je protiv Šapovalova morao da igra četiri seta, ali se na kraju nije mnogo pomučio da dođe do pobjede.

Za mesto u finalu Janik Siner boriće se protiv Feliksa Ože-Alijasima koji je recimo u četvrtfinalu proveo duplo više vremena od njega na terenu. Kanađanin je savladao De Minora (3:1), a vidjećemo hoće li biti dostojan izazivač.

Kao što je poznato, sa druge strane žrijeba je situacija mnogo "napetija" jer nas čeka duel Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Finale je na programu u nedjelju.

