Ivana Španović prozvala Janika Sinera: Oborio Novakov rekord, ali ovaj odgovor nije očekivao

Ivana Španović "pecnula" je prvog tenisera svijeta Janika Sinera komentarom na društvenim mrežama.

Janik Siner postao je najmlađi teniser koji je igrao dva četiri četvrtfinala grend slem turnira - dve sezone zaredom. Bio je to povod da se italijanski teniser pohvali, ali stranica koja je objavila novog vladara ove discipline dobila je i neočekivani komentar. Ivana Španović javila se da odbrani čast sporta i u istoj rečenici prozvala je prvog igrača svijeta.

Siner se nagodio sa Svjetskom antidoping agencijom i odslužio je tromjesečnu kaznu zbog dopinga. Bilo je to idealno vrijeme za odmaranje od tenisa, pošto nije propustio nijedan veliki turnir, pa je samim tim uspio da smakne Novaka Đokovića sa ove zanimljive liste. Međutim, komentar koji je dobio govori da navijači i dalje pamte sramnu odluku.

Ivana Španović prokomentarisala je objavu riječima: "Ali Novak je to uradio 'čisto'". Vrlo je jasno šta najbolja atletičarka Srbije želi da poruči - srpski teniser nikad nije imao ni slične afere, dok je Italijan koji ima 24 godine stigao i da odsluži kaznu.

Šta je Siner rekao u svoju odbranu?

Kondicioni trener Umberto Ferara i fizioterapeut Đakomo Naldi našli su se u centru skandala nakon što je Janik Siner pre nešto više od godinu dana bio dva puta pozitivan na doping testovima na klostebol. Obojica aktera momentalno su bila otpuštena iz tima italijanskog tenisera, a opravdanje koje je Siner poslao Svjetskoj antidoping agenciji najprije ga je oslobodilo krivice. Međutim, hajka oko Italijana bila je i suviše velika da se odluka ne bi ponovo preispitala.

Tražila se i dvogodišnja suspenzija, ali na kraju je Siner dogovorom uspio da dobije svega tri mjeseca zabrane igranja tenisa. Nakon što je "odradio" kazneni period, Siner je odlučio da u tim vrati protjerane trenere i tom prilikom je poručio: "Umberto je igrao važnu ulogu u Janikovom razvoju do sada, a njegov povratak odražava obnovljeni fokus na kontinuitet i performanse na najvišem nivou“, navodi se u saopštenju Sinerovog tima i dodaje: "Odluka je donesena u saglasnosti sa Janikovim menadžerskim timom kao dio tekućih priprema za predstojeće turnire, uključujući Sinsinati Open i US Open".