Đoković mora da demantuje Matsa Vilandera: Šveđanin razbjesnio Novakove navijače

Mats Vilander ne vjeruje u podvig Novaka Đokovića na US Openu, potpuno je zaboravio da ga spomene.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je deklasirao Nijemca Jana Lenarda-Štrufa (6:3, 6:3, 6:2) i plasirao se u četvrtfinale US Opena, ali ta partija nije bila dovoljno ubjedljiva za legendarnog Šveđanina Matsa Vilandera. Nekada prvi teniser svijeta vjeruje da ćemo u finalu u Njujorku gledati Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Od 1964. godine nikada nisu bila tri finala grend slema sa ista dva igrača, što je pošlo za rukom Rouzvolu i Emersonu. Vilander je upitan da li očekuje da će Španac i Italijan ponoviti ovaj podvig, a tokom priče o favoritima nije ni spomenuo četvorostrukog šampiona Novaka Đokovića.

"Da. Očekujem. Trenutno ih vidim kao favorite svake nedjelje jer su definitivno jači od svih ostalih. A onda je Zverev napustio turnir. Bio je definitivna prijetnja, Aleks je takođe opasan zahvaljujući dobrom servisu, ali Siner i Alkaraz bi trebalo da se plasiraju u finale", rekao je Vilander za "Ubi tennis" ne spomenuvši Đokovića.

Ipak, nije oduševljen nivoom tenisa koji je na US Openu pokazao Siner, da li to znači da veće šanse daje Alkarazu? Italijana u narednoj fazi očekuje nezgodni Aleksander Bublik.

"Da, on je definitivno veoma opasan. Mislim da Janik Siner još uvijek nije igrao svoj najbolji tenis. Njegov servis djeluje problematično. Zato mislim da će se poboljšati i da će morati da se poboljša, jer Bublik igra nevjerovatno dobro. Takođe mislim da Bublik sada zaista vjeruje da može da pobijedi Sinera. Dakle, biće to veoma težak meč, ali Siner je i dalje moj favorit za pobedu na turniru, čak i ako ne na osnovu toga kako sada igra. Mora malo da podigne svoj nivo da bi osvojio turnir."

Šta je rekao o Đokoviću?

Očigledno nije preveliki optimista kada je u pitanju nastup Novaka Đokovića na US Openu.

"Njegov tenis nije na vrhuncu, ali ide sve bolje i bolje. Ono što je najvažnije je to da i dalje osjeća motiv da se zabavlja na terenu. Mislim da ga to neće zadovoljiti i da će igrati naredne godine, možda i do 40, a možda i do 42. Mogao bi sa dobrim žrijebom da dogura daleko na grend slemovima, potrebno je malo sreće", rekao je nedavno Šveđanin.

