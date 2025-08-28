"Zašto Siner i Alkaraz ne mogu bez Novaka? Pa, jasno je": Vilander održao lekciju o Đokoviću

Mats Vilander u posljednje vrijeme veoma često govori o Novaku Đokoviću u pozitivnom kontekstu, ovog puta objasnio je zašto je srpski teniser važan za Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Novak Đoković je na zalasku karijere, ali nije poznato kada bi najbolji teniser svih vremena zaista mogao da se povuče iz sporta koji je toliko zadužio. Jedno je jasno, dokle god bude igrao tenis će napredovati, jer ga "Novak čini boljim", tvrdi Mats Vilander. I možda nije česta prilika da bivši teniser hvali olimpijskog šampiona iz Pariza, ali ovaj US open je izgleda nešto posebno...

Najprije je Vilander ugostio Novaka u emisiji TNT sporta, a Novaka je najavio riječima: "Sa velikim zadovoljstvom dočekujem Novaka Đokovića, najboljeg svih vremena", započeo je Vilander. Na kraju razgovora poznati teniski analitičar ponovo je iznenadio pošto je naglasio: "Voljeli bismo da vidimo kako prekidaš rivalstvo ovdje na US openu", misleći na Karlosa Alkaraza i Janika Sinera koji su preuzeli primat na teniskim turnirima.

Ove godine Siner je osvojio Australijan open i Vimbldon, a Alkaraz Rolan Garos. Italijan je bio taj koji se češće sretao sa Novakom, pa ga je u posljednja dva meča na velikim turnirima pobijedio u polufinalu. Možda to izgledao kao neuspjeh za najboljeg tenisera svih vremena, ali stići do finala grend slema u 38. godini svakako je ogroman poduhvat. Uostalom, šta bi Siner i Alkaraz da nema Novaka?

Kako prisutnost Novaka utiče na Sinera i Alkaraza?

Vilander često nije imao lijepe riječi na račun Novaka Đokovića, doduše i ove koje je uputio - kao da je kroz njih pokušao da unizi sve ono što je Novak dosad uradio - ali je istakao značaj srpskog tenisera. Prema njegovim riječima, Novak poboljšava igru.

"Udariće nekoliko bekhend udaraca, zatim će vrlo rano uzeti loptu i, odjednom, igrati veoma agresivno... Postoji nekoliko Đokovića i ono što on danas radi je važnije od svega što je ranije postigao: on gura drugu dvojicu, tjera ih da se poboljšaju. Jer kada ste broj 1 ili 2 na svijetu, ne želite i ne možete da izgubite od 38-godišnjeg igrača. U stvari, time što je tu, Novak čini igru boljom", napisao je Vilander u svojoj kolumni za L'Ekip.

Kako izgleda Novakov put na US openu?

Novak Đoković plasirao se u treće kolo US Opena i to znači da je pet pobjeda daleko od novog grend slema.