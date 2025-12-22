logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dani Alveš se vraća fudbalu: Poslije 14 mjeseci u zatvoru odlučio da kupi klub i zaigra u njemu

Dani Alveš se vraća fudbalu: Poslije 14 mjeseci u zatvoru odlučio da kupi klub i zaigra u njemu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Brazilski fudbaler Dani Alveš mogao bi ponovo da zaigra fudbal

Dani Alveš kupuje klub u Portugalu Izvor: Profimedia

Poznati brazilski fudbaler Dani Alveš uskoro bi ponovo mogao da zaigra fudbal. Iako ima 42 godine, a protekli period njegovog života bio je naročito intenzivan, sada bismo ga poslije duže pauze mogli vidjeti na terenu. Plan je da Alveš kupi klub i u njemu zaduži čak dvije uloge.

Alveš je zainteresovan za trećeligaški klub u Portugalu, preciznije za Sao Žoao de Ver. Navodi se da je Alveš sa čelnicima ovog tima već postigao dogovor i da će uskoro biti potpisan i ugovor. Prema tvrdnjama ESPN Alveš će početkom januara postati vlasnik kluba.

Brazilac će potpisati polugodišnji ugovor sa klubom, a trebalo bi da za njega zaigra i kao igrač. Iako je u poznim igračkim godinama, u trećoj ligi Portugala mogao bi da zablista.

Alveš je nedavno oslobođen optužbi za silovanje, za koje je prvostepeno bio osuđen na četiri godine zatvora. Nakon što je u zatvoru proveo 14 meseci, bivši fudbaler Barselone u počeo je da privlači pažnju javnosti. Jedna od situacija koja je privukla pažnju bilo je i propovedanje u jednoj crkvi u Đironi u Španiji.

"Neophodno je da imate vjeru. Morate da vjerujete moja braćo. Morate, ja sam dokaz toga. Ovdje ono što vam Bog obeća, Bog to ispuni", tada je rekao Alveš.

Alveš je posljednji angažman imao u sezoni 2022/23 kad je nosio dres meksičkog UNAM-a. Dani Alveš je u februaru prošle godine osuđen na četiri i po godine zatvora zbog silovanja neimenovane djevojke u noćnom klubu u Barseloni. U martu iste godine je već pušten na slobodu jer je platio milion evra kaucije, pa je onda čekao novu presudu pošto je uložio žalbu. U martu je bio i zvanično oslobođen, odnosno proglašen nevinim.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dani Alveš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC