Dani Alveš se vraća fudbalu: Poslije 14 mjeseci u zatvoru odlučio da kupi klub i zaigra u njemu

Brazilski fudbaler Dani Alveš mogao bi ponovo da zaigra fudbal

Izvor: Profimedia

Poznati brazilski fudbaler Dani Alveš uskoro bi ponovo mogao da zaigra fudbal. Iako ima 42 godine, a protekli period njegovog života bio je naročito intenzivan, sada bismo ga poslije duže pauze mogli vidjeti na terenu. Plan je da Alveš kupi klub i u njemu zaduži čak dvije uloge.

Alveš je zainteresovan za trećeligaški klub u Portugalu, preciznije za Sao Žoao de Ver. Navodi se da je Alveš sa čelnicima ovog tima već postigao dogovor i da će uskoro biti potpisan i ugovor. Prema tvrdnjama ESPN Alveš će početkom januara postati vlasnik kluba.

Brazilac će potpisati polugodišnji ugovor sa klubom, a trebalo bi da za njega zaigra i kao igrač. Iako je u poznim igračkim godinama, u trećoj ligi Portugala mogao bi da zablista.

Alveš je nedavno oslobođen optužbi za silovanje, za koje je prvostepeno bio osuđen na četiri godine zatvora. Nakon što je u zatvoru proveo 14 meseci, bivši fudbaler Barselone u počeo je da privlači pažnju javnosti. Jedna od situacija koja je privukla pažnju bilo je i propovedanje u jednoj crkvi u Đironi u Španiji.

"Neophodno je da imate vjeru. Morate da vjerujete moja braćo. Morate, ja sam dokaz toga. Ovdje ono što vam Bog obeća, Bog to ispuni", tada je rekao Alveš.

Alveš je posljednji angažman imao u sezoni 2022/23 kad je nosio dres meksičkog UNAM-a. Dani Alveš je u februaru prošle godine osuđen na četiri i po godine zatvora zbog silovanja neimenovane djevojke u noćnom klubu u Barseloni. U martu iste godine je već pušten na slobodu jer je platio milion evra kaucije, pa je onda čekao novu presudu pošto je uložio žalbu. U martu je bio i zvanično oslobođen, odnosno proglašen nevinim.