Dani Alveš postao sveštenik: Proveo 14 mjeseci u zatvoru, pa okrenuo život naglavačke

Dani Alveš postao je jedan od sveštenika u crkvi u Đironi poslije izlaska iz zatvora gde je bio osuđen za silovanje i tamo je proveo 14 mjeseci...

Dani Alveš (42) postao je sveštenik po izlasku iz zatvora poslije 14 mjeseci provedenih "iza rešetaka". Bivši fudbaler Barselone oslobođen je optužbi za silovanje i potpuno je promijenio život poslije toga. Pojavio se snimak iz jedne crkve u Đironi (Španija). Tamo se vidi kako drži govor.

"Neophodno je da imate vjeru. Morate da vjerujete moja braćo. Morate, ja sam dokaz toga. Ovdje ono što vam Bog obeća, Bog to ispuni", rekao je Alveš.

Nije se na tome zaustavio. Poslije zajedničkog pjevanja je ponovo uzeo mikrofon u ruke.

"Rekao sam 'Gospode, napraviću pakt sa tobom. Ja ću da ti budem sluga, ali ti čuvaj moju kuću. Ti dotakni njihova srca'", poručio je Alveš.

Zašto je Alveš osuđen?

Dani Alveš je u februaru prošle godine osuđen na četiri i po godine zatvora zbog silovanja neimenovane djevojke u noćnom klubu u Barseloni. U martu iste godine je već pušten na slobodu jer je platio milion evra kaucije, pa je onda čekao novu presudu pošto je uložio žalbu.

Sud u Barseloni ga je u martu ove godine i zvanično oslobodio, tačnije proglasio ga je nevinim...