logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dani Alveš postao sveštenik: Proveo 14 mjeseci u zatvoru, pa okrenuo život naglavačke 1

Dani Alveš postao sveštenik: Proveo 14 mjeseci u zatvoru, pa okrenuo život naglavačke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Dani Alveš postao je jedan od sveštenika u crkvi u Đironi poslije izlaska iz zatvora gde je bio osuđen za silovanje i tamo je proveo 14 mjeseci...

Dani Alveš postao sveštenik Izvor: Printscreen/X/El Espanol

Dani Alveš (42) postao je sveštenik po izlasku iz zatvora poslije 14 mjeseci provedenih "iza rešetaka". Bivši fudbaler Barselone oslobođen je optužbi za silovanje i potpuno je promijenio život poslije toga. Pojavio se snimak iz jedne crkve u Đironi (Španija). Tamo se vidi kako drži govor.

"Neophodno je da imate vjeru. Morate da vjerujete moja braćo. Morate, ja sam dokaz toga. Ovdje ono što vam Bog obeća, Bog to ispuni", rekao je Alveš.

Nije se na tome zaustavio. Poslije zajedničkog pjevanja je ponovo uzeo mikrofon u ruke.

"Rekao sam 'Gospode, napraviću pakt sa tobom. Ja ću da ti budem sluga, ali ti čuvaj moju kuću. Ti dotakni njihova srca'", poručio je Alveš.

Zašto je Alveš osuđen?

Dani Alveš je u februaru prošle godine osuđen na četiri i po godine zatvora zbog silovanja neimenovane djevojke u noćnom klubu u Barseloni. U martu iste godine je već pušten na slobodu jer je platio milion evra kaucije, pa je onda čekao novu presudu pošto je uložio žalbu.

Sud u Barseloni ga je u martu ove godine i zvanično oslobodio, tačnije proglasio ga je nevinim...

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Dani Alveš

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hmm

Saban...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC