logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvo se čuli zvižduci, a onda je izašao Đoan Penjaroja: Pogledajte kako su Grobari dočekali novog trenera

Prvo se čuli zvižduci, a onda je izašao Đoan Penjaroja: Pogledajte kako su Grobari dočekali novog trenera

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Španski stručnjak Đoan Penjaroja dočekan je aplauzima na svom debiju na klupi Partizana.

Đoan Penjaroja dočekan aplauzima Grobara Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan je dočekao Makabi na meču koji je u 18.00 počeo u "Beogradskoj areni", a to je prvi meč na kome je Đoan Penjaroja bio glavni trener crno-bijelih. 

Navijači Partizana su prvo dočekali novog sportskog direktora kluba Žarka Paspalja. Nekada legendarni košarkaš crno-bijelih i reprezentacije Jugoslavije je još jednom dočekan zvižducima i negodovanje sa tribina. Pogledajte i kako:

Pogledajte

00:09
Zvižduci za Žarka Paspalja u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nakon toga je u Arenu ušao španski stručnjak koji je dočekan aplauzima. Navijači Partizana koji su u prethodnom periodu prvo apelovali da Željko Obradović ostane na klupi tima sada su ipak na lijep način dočekali novog šefa struke. 

Na predstavljanju je novi šef struke Partizana otkrio da je i prije pet godina razgovarao o dolasku u Beograd, a naglasio je da mu je jasno da ima problema u timu i klubu i da je spreman da ih riješi. Poslušajte i pogledajte kako je dočekan: 

Pogledajte

00:29
Ðoan Penjaroja dočekan aplauzima u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na meču sa Makabijem koji je posljednji ove godine u Evroligi za Partizan takođe će debitovati i novi plejmejker crno-bijelih Kameron Pejn. Stigao je pravo iz NBA lige i sada su pred njim ogromna očekivanja navijača. Što se tiče košarkaša Partizana, čuli su se sa tribina zvižduci kada su na teren izlazili Tajrik Džouns i Džabari Parker. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Partizan Grobari Evroliga Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC