Preminuo čovјek koji je bio desna ruka Žozeu Murinju

Dragan Šutvić
Pomoćnik Žozea Murinja u mnogim klubovima Silvino Luro koji je ostavio veliki trag u portugalskom fudbalu izgubio je najvažniju bitku.

Tužne vesti iz sveta fudbala - dugogodišnji pomoćnik Žozea Murinja u mnogim klubovima i nekadašnji reprezentativac Portugala Silvino Luro preminuo je u 68. godini. Igrao je na poziciji golmana i ostavio veliki trag u portugalskom i evropskom fudbalu, kao igrač i kao trener.

Odigrao je ukupno 21 sezonu u seniorskom fudbalu, dok je za reprezentaciju zabilježio 23 nastupa. Tokom cijele karijere je igrao u rodnoj zemlji i nosio je dresove Benfike, Gimaraeša i Porta. Kao kapiten Benfike igrao je u finalu Kupa šampiona 1988. i 1990. godine. 

Radio je kao trener golmana u reprezentaciju Portugala, a njegovo ime je bilo neizostavno iz legendarnog Žozea Murinja. Zajedno su sarađivali u Portu, Čelsiju u dva mandata, Interu, Real Madridu i Mančester junajtedu.

Posljednji angažman kao trenera bio mu je sudanskom Al Hilalu prije pet godina.

