Reprezentacija Srbije danas igra polufinale Svetskog prvenstva u basketu 3x3, a istog dana na programu je i meč za vrh postolja.

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

Basket reprezentacija Srbije bila je prvak svijeta 2012, 2016, 2017, 2018, 2022. i 2023. godine. Danas (nedjelja) imaće priliku da ispiše nove stranice istorije i po sedmi put se popne na najsjajnije postolje. Najpre će tim Marka Ždera morati da pobijedi Letoniju u polufinalu koje je na programu od 18.10 časova, a onda ostaje još samo jedan korak do nove stranice istorije.

Strahinja Stojačić, Nemanja Barać, Nenad Nerandžić i Andreja Milutinović igraće u nedjelju prvi polufinalni meč na FIBA Svjetskom prvenstvu. Rival će im biti selekcija Letonije, koja je ubjedljivo savladala Litvaniju, rezultatom 22:13.

Vidi opis Srbija se danas bori za sedmu svjetsku titulu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Tijana Jevtić/Mondo Br. slika: 10 10 / 10

Litvanci su se, kao i Srbija, direktno plasirali u četvrtfinale, ali čini se da im pauza nije prijala. Letonija je od samog početka kontrolisala utakmicu i nijednog trenutka pitanje pobednika nije bilo ozbiljno otvoreno. Litvanija se borila da ostane u meču, ali nije uspjela da pronađe način da ugrozi raspoloženog rivala.

U slučaju da Srbija savlada Letoniju i izbori plasman u finale, za titulu će igrati protiv boljeg iz duela Njemačka - Francuska.

Obje reprezentacije ostavile su odličan utisak tokom turnira. Nijemci su u veoma neizvjesnom četvrtfinalu savladali Austriju 21:19. Minut i po prije kraja rezultat je bio 19:19, ali je mladi tim Njemačke pokazao karakter i mirnoću u završnici, pa je stigao do velike pobjede.

Niko kao Srbija Po 10. put organizuje se FIBA Svjetsko prvenstvo u basketu 3x3. Do sada je Srbija apsolutni lider sa šest osvojenih titula šampiona sveta. Jedino kada Orlovi nisu bili na najvišem postolju bilo je 2014. godine, kada je šampion postao Katar, potom 2019. kada su titulu osvojile Sjedinjene Američke Države i 2025. godine, kada je Španija u finalu savladala Švajcarsku i stigla do zlata.

Sa druge strane, Francuska je odmjerila snage sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iako su Amerikanci direktno izborili četvrtfinale, tokom grupne faze nisu ostavili utisak jednog od glavnih favorita, što su Francuzi uspeli da iskoriste. Nismo vidjeli mnogo koševa, ali borba i drama od starta su bili na vrhuncu. na kraju "Trikolori" su odnijeli pobjedu 14:11.

Šta kažu srpski basketaši?

Četvrtfinale je često i najteža utakmica na turniru. U pitanju je meč koji odlučuje da li se nastavlja borba za medalje ili se takmičenje završava, pa nije iznenađenje što su Orlovi protiv Holandije imali problema na početku susreta.

Nije bilo mnogo energije u igri Srbije tokom uvodnih minuta, ali su iskustvo, koncentracija i kvalitet ipak donijeli preokret i plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta.

"Jeste utakmica četvrtfinala jako teška. Pogotovo sa Holanđanima koji su jako iskusni. Imaju najboljeg igrača De Jonga, tu je i Alberts, jedan od najboljih. Teška utakmica, pogotovo jer smo imali dva dana odmora. Nadam se da će sutra biti još bolje", rekao je Barać za MONDO u Varšavi.

Pogledajte 01:14 Nemanja Barać Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

"Pauza nam je prijala zbog odmora. Pokušavamo da utvrdimo kako da se ponašamo kad imamo dva dana odmora. Sve smo pokušali, ali uvijek uđemo uspavano i dekoncentrisano prvih nekoliko minuta", dodao je reprezentativac Srbije.

Kada je riječ o narednom rivalu, Barać nije imao posebne želje:

"Ko god da dođe, spremni smo", zaključio je za MONDO.

Svi polufinalisti Svjetskog prvenstva u basketu 3x3

Muška konkurencija:

Srbija - Letonija u 18.10

Njemačka - Francuska u 18.40

Ženska konkurencija:

Holandija - Australija u 17.00

Azerbejdžan - SAD u 17.30

Mečevi za treće mjesto:

Ženski duel u 19.35

Muški duel u 20.05

Finalni mečevi:

Ženski duel u 20.45

Muški duel u 21.15

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