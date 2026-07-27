Sudija Lazar Lukić nije dozvolio igraču Mačve da uđe u teren jer je zamijenjeni fudbaler predugo izlazio iz igre, a Partizan sa dva igrača više na terenu postigao gol za pobjedu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana savladali su Mačvu iz Šapca (3:1) na gostujućem terenu, a pobjedonosni gol postigao je Demba Sek u samom finišu utakmice. Na konačan ishod meča uticalo je i novo pravilo koje je glavni arbitar Lazar Lukić primijenio, a zbog kojeg se tim iz Šapca branio sa samo devetoricom igrača u polju.

Trener Nemanja Glušica želio je u 87. minutu meča da napravi dvostruku promjenu, ali se to nije desilo baš kako je domaći tim planirao. Umjesto Đorđa Đorđića ušao je Nikša Delibašić, ali umjesto Sanija Abdulahija nije mogao da uđe Nikola Lainović. Fudbaler iz Nigerije predugo je napuštao teren, pa je arbitar Lukić "kaznio" Mačvu.

Vidi opis Partizan zbog novog pravila pobijedio Mačvu: Prvi put smo ovakav gol vidjeli u Srbiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

Nova pravila su jasna - ukoliko igrač troši previše vremena na izlazak iz igre, njegova zamjena ne može da uđe na teren tokom narednog minuta. Sudija Lazar Lukić se ovdje striktno držao pravila čiju smo primjenu prvo vidjeli na Svjetskom prvenstvu, a rezervista Lainović je sa mjesta pored terena gledao kako njegov tim kapitulira po drugi put na meču.

Mačva - Partizan 1:2 Izvor: TV Arena sport

Šaka Traore je imao prodor po lijevoj strani, Bogdan Kostić je raspalio po lopti i pogodio prečku, a Demba Sek je na kraju stigao do lopte i nakon što je izgradio poziciju uspio je da zatrese mrežu. Već u tim trenucima bilo je jasno da smo vidjeli ključni trenutak meča - Partizan je stekao prednost protiv ekipe koja je već imala igrača manje na terenu.

Vezni fudbaler Boško Vraštanović isključen je u 56. minutu, tri minuta prije nego što je Milan Vidakov postići gol za Mačvu i poravnati rezultat u Šapcu. Bez isključenog Vraštanovića i Lainovića koji je čekao da uđe u igru, Mačva nije mogla da se odbrani od Partizana koji je imao dva igrača više na terenu. Kasnije su se snage poravnale - Demba Sek je u samom finišu meča napravio glupost i dobio direktan crveni karton.