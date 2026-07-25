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Borac m:tel u ponedjeljak pali motore: Počinju pripreme za nastup u Evropi i Premijer ligi BiH

Borac m:tel u ponedjeljak pali motore: Počinju pripreme za nastup u Evropi i Premijer ligi BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Rukometaši Borca m:tel u ponedjeljak će započeti pripreme za novu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i EHF Evropskom kupu u kojem će nastupati poslije jedne sezone pauze.

Rk Borac u ponedjeljak počinje pripreme za sezonu 2026/27 Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Banjalučki klub saopštio je u subotu da početkom sljedeće sedmice počinje pripreme za narednu takmičarsku sezonu.

Izabranici Mirka Mikića, koji su prethodne sezone osvojili vicešampionsku titulu u BiH iza prvaka Izviđača, nastupaće u EHF Evropskom kupu, a takmičenje će početi od drugog kola. Crveno-plavi će imati status nosioca u drugom kolu, koje se igra 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra.

Posljednji nastup u Evropi Banjalučani su imali u jesen 2024. godine kada su u okviru istog takmičenja eliminisani od slovenačkog Jerulazem Ormoža. Prvi meč u "Boriku" pripao je Borcu rezultatom 26:20, ali je u revanšu ubjedjljivo poražen u Sloveniji (33:19).

"Rukometni klub Borac m:tel zvanično započinje pripreme za predstojeću sezonu 2026/27, u kojoj naš tim očekuju takmičenja na domaćoj i evropskoj sceni. Ovim putem vas pozivamo da prisustvujete prvom okupljanju ekipe u ponedjeljak, 27. jula 2026. godine, u Sportskoj dvorani Borik sa početkom u 17:30 časova, kada su predviđene izjave za medije stručnog štaba i prvotimaca, kao i snimanje uvodnog dijela treninga", saopšteno je iz Borca m:tel.

(MONDO)

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