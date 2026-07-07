Borac m:tel kreće od drugog kola Evropskog kupa: Crveno-plavi se vratili na ino-scenu nakon dvije godine

Banjalučki klub imaće status nosioca u drugoj rundi, koja se igra tokom oktobra.

Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Rukometaši Borca m:tel vraćaju se nakon dvije godine na evropsku scenu te ga čeka nastup u EHF Evropskom kupu.

Evropska rukometna federacija ozvaničila je spisak učesnika za treće evro-takmičenje po jačini, a izabranici Mirka Mikića će startovati od druge runde, za koji će se žrijeb obaviti 14. jula ili 22. septembra, u zavisnosti od odluke evropske kuće rukometa koja će uslijediti u narednim danima.

Borac m:tel će imati status nosioca u drugom kolu, koje se igra 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra.

Posljednji nastup u Evropi Borac m:tel je imao u jesen 2024. godine. Tada je, takođe, bio u drugoj rundi Evropskog kupa, ali se kao nepremostiva prepreka pokazao Jeruzalem iz Ormoža. Crveno-plavi su trijumfovali pred svojom publikom rezultatom 26:20, ali su u Sloveniji doživjeli težak poraz (33:19).

Od druge runde krenuće i dobojska Sloga, koja neće povlašten status. Preostala dva predstavnika BiH su Konjuh i Vogošća, koji kreću od prve runde (12. i 13. odnosno 19. i 20. septembar), uz napomenu da će tim iz Živinica imati status nosioca u prvom kolu imati status nosioca, a ekipa iz Vogošće ne.

Kompletan spisak učesnika, njih 83, pogledajte na ovom linku.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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