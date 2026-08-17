Hari Kejn: "Sad je pravo vrijeme za pregovore o produžetku ugovora s Bajernom"

Kapiten Engleske i napadač Bajerna Hari Kejn vratio se u ponedjeljak na grupni trening bavarskog velikana nakon odmora koji je uslijedio poslije Svjetskog prvenstva.

Izvor: ALEXANDRA BEIER / AFP / Profimedia

Tim povodom dao je izjave njemačkim medijima u kojima je progovorio o pregovorima o produženju ugovora i o kandidaturi za Zlatnu loptu.

Kejnov trenutni ugovor s Bajernom ističe na kraju sezone 2026/27, pa je engleski golgeter potvrdio da će pregovori o produžetku saradnje uskoro početi.

“Jasno smo rekli da želimo da razgovaramo poslije Svjetskog prvenstva i poslije mog odmora. Razgovori će početi ove ili sljedeće nedjelje. Sada je pravo vrijeme da počnemo razgovore, imamo još samo godinu dana. Obje strane su opuštene”, rekao je Kejn.

Što se tiče prestižne Zlatne lopte, Kejn je ostao skroman, ali i optimističan.

“Veoma sam ponosan na sezonu koju sam prošle godine odigrao. Zlatna lopta je sa individualne strane najveće što se može postići. Ona nije u mojim rukama. Uradio sam ono što sam mogao po pitanju svojih igara. Naravno, bilo bi fantastično ako bi uspjelo. Ali na kraju krajeva, ostalo je još dva-tri mjeseca do odluke”.

Kejn je takođe istakao da mu je prioritet da se što prije vrati u ritam i da računa na nastup u Superkupu Njemačke protiv Borusije Dortmund, koji se igra u subotu.

(MONDO)