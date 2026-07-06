"Najbolji intervju koji ćete ikad vidjeti": Harija Kejna morate da poslušate

Kapiten Engleske Hari Kejn dao je intervju za pamćenje poslije pobjede protiv Meksika. Tačnije, pokušao je to da uradi.
Najbolji igrač engleske reprezentacije Hari Kejn dao je nezaboravni intervju poslije velike pobjede protiv Meksika u osmini finala Svetskog prvenstva. Lider "Gordog Albiona" stao je pred mikrofon Bi-Bi-Sija promukao do te mjere da nije mogao da govori. Kada je imao glas, on je bio toliko piskav da su se smijali i on i reporterka britanskog Javnog servisa.
"Ovo je jedan od najboljih intervjua poslije utakmice koje ćete ikad vidjeti", objavio je Bi-Bi-Si, a video-snimak se masovno širi društvenim mrežama.
Za početak, novinarka je pitala da li zna nešto o bizarnoj povredi Džordana Hendersona.
"Da, Džordan je pao tamo... Mislim da je u redu", rekao je Hari Kejn glasom kojem se i sam nasmijao i koji ga je sve više "izdavao" dok je odmicao intervju. A, odgovarao je čak na četiri pitanja, kada je konačno "pomilovan".
Pogledajte i poslušajte.
One of the best post-match interviews you will EVER see! Rest up, Harry :)pic.twitter.com/twk8bhP2YK— BBC Sport (@BBCSport)July 6, 2026
Nakon što je intervju emitovan, na društvenim mrežama su navijači Engleske zbijali šale i uz pomoć vještačke inteligencije duhovito "editovali" intervju. Tako je Kejn "osvanuo" i kao Bert iz američkog serijala za djecu "Ulica Sezam".
Pogledajte, urnebesno je.
Instantly came to my mind pic.twitter.com/58SZhXgopV— Jay Webski (@jaywebski)July 6, 2026
Hari Kejn je ponovo bio strijelac za Englesku, jer je na Stadionu Asteka u Meksiko Sitiju pogodio iz penala, što je bio njegov šesti gol na ovom Svetskom prvenstvu. Na listi strijelaca sada mu samo za po gol "bježe" Erling Holand, Lionel Mesi i Kilijan Mbape. I svi su i dalje na turniru, kao što su i Ostrvljani sa Kejnom na čelu.
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