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"Najbolji intervju koji ćete ikad vidjeti": Harija Kejna morate da poslušate

"Najbolji intervju koji ćete ikad vidjeti": Harija Kejna morate da poslušate

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kapiten Engleske Hari Kejn dao je intervju za pamćenje poslije pobjede protiv Meksika. Tačnije, pokušao je to da uradi.

Intervju Harija Kejna Izvor: BBC Sport/X.com/Screenshot

Najbolji igrač engleske reprezentacije Hari Kejn dao je nezaboravni intervju poslije velike pobjede protiv Meksika u osmini finala Svetskog prvenstva. Lider "Gordog Albiona" stao je pred mikrofon Bi-Bi-Sija promukao do te mjere da nije mogao da govori. Kada je imao glas, on je bio toliko piskav da su se smijali i on i reporterka britanskog Javnog servisa.

"Ovo je jedan od najboljih intervjua poslije utakmice koje ćete ikad vidjeti", objavio je Bi-Bi-Si, a video-snimak se masovno širi društvenim mrežama.

Za početak, novinarka je pitala da li zna nešto o bizarnoj povredi Džordana Hendersona.

"Da, Džordan je pao tamo... Mislim da je u redu", rekao je Hari Kejn glasom kojem se i sam nasmijao i koji ga je sve više "izdavao" dok je odmicao intervju. A, odgovarao je čak na četiri pitanja, kada je konačno "pomilovan".

Pogledajte i poslušajte.

Nakon što je intervju emitovan, na društvenim mrežama su navijači Engleske zbijali šale i uz pomoć vještačke inteligencije duhovito "editovali" intervju. Tako je Kejn "osvanuo" i kao Bert iz američkog serijala za djecu "Ulica Sezam".

Pogledajte, urnebesno je.

Hari Kejn je ponovo bio strijelac za Englesku, jer je na Stadionu Asteka u Meksiko Sitiju pogodio iz penala, što je bio njegov šesti gol na ovom Svetskom prvenstvu. Na listi strijelaca sada mu samo za po gol "bježe" Erling Holand, Lionel Mesi i Kilijan Mbape. I svi su i dalje na turniru, kao što su i Ostrvljani sa Kejnom na čelu.

Engleska - Meksiko 3:2
Izvor: YouTube/Arena sport

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Engleska fudbal Hari Kejn Mundijal 2026

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