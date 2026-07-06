Zaboravili ste "Ronaldovo pravilo", a sad se čudite nepravdi? Tomislav Ivković o skandalu koji potresa Mundijal

Legendarni golman Jugoslavije podsjetio na skandal koji je prethodio odluci FIFA da "suspenduje suspenziju" Amerikanca Falorina Baloguna zbog crvenog kartona. Mnogi su zaboravili kako se Kristijano Ronaldo izvukao pred Mundijal.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Legendarni golman Jugoslavije i Crvene zvezde Tomislav Ivković (65) naveo je da skandalozno "skidanje" kazne Amerikancu Falorinu Balogunu nije prvi presedan u režiji FIFA. U studiju Hrvatske radio-televizije on je podsjetio i na slučaj Kristijana Ronalda od prošle jeseni, kada je ustanovljeno takozvano, kontroverzno "Ronaldovo pravilo".

"Prvi skandal je kad su Ronaldu oprostili dvije utakmice koje je trebalo da dobije, da uopšte ne ode na Svjetsko prvenstvo. To je skandal 'Broj 1'. Pa sad kada smo napravili skandal za Ronalda, hajde da zadovoljimo nečije interese... Postoji vođa, Infantino je vođa i predsjednik FIFA. Ako on to dozvoli da se tako dešava, onda me ne čudi zašto su neki ljudi napustili taj brod", rekao je Ivković.

Kako je FIFA napravila presedan zbog Ronalda?

Ronaldo je dobio direktan crveni karton u novembarskoj utakmici kvalifikacija protiv Irske, zbog udaranja laktom Dare O'Šeja. Iako je prema Disciplinskom kodeksu FIFA takav nasilnički gest kažnjiv suspenzijom sa tri utakmice i iako je Ronaldo zbog toga trebalo da bude kažnjen i za prvi meč Svjetskog prvenstva, odluka o njegovoj kazni je preinačena.

Disciplinski komitet FIFA tada je "suspendovao suspenziju" kao i u Balogunovom slučaju i omogućio Ronaldu da odsluži jednu utakmicu kazne na prijateljskom meču pred Svjetsko prvenstvo, a onda da preostale dvije "odsluži" uslovno u periodu od dvije godine.

Balogunov slučaj je stvorio haos

Na insistiranje predsjednika SAD Donalda Trampa i uz direktno učešće Bijele kuće u čitavom procesu, FIFA je preinačila kaznu Falorina Baloguna i isključenje zbog starta na Tarihu Muharemovića "prepravila" u uslovnu kaznu.

Dok je Tramp likovao, Belgijanci su kipteli od bijesa, navodili pravila koja su prekršena i zvanično uložili žalbu, što im je i omogućeno u skladu sa propozicijama.

Pogledajte start zbog kojeg je Balogun isključen sa meča SAD - Bosna i Hercegovina u šesnaestini finala i zbog kojeg je trebalo da propusti osminu finala protiv Belgije u utorak od 2 sata ujutru prema vremenu u Srbiji.

Vidi opis Zaboravili ste "Ronaldovo pravilo", a sad se čudite nepravdi? Tomislav Ivković o skandalu koji potresa Mundijal Sudija Rafael Klaus pokazuje crveni karton Amerikancu Folarinu Balogunu zbog faula na reprezentativcu BiH Tariku Muharemoviću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: (Stephen Lam/San Francisco Chronicle via AP) Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kai River Kanzer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: (AP Photo/Julio Cortez) Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: EPA/BENJAMIN FANJOY Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: EPA/BENJAMIN FANJOY Br. slika: 5 5 / 5

Ivković velikan jugoslovenskog fudbala

Ivković je bio golman Dinamo Zagreba i Crvene zvezde i treći je po broju odigranih utakmica za "Plave" među golmanima. Čuvao je mrežu SFRJ od 1983. pa do 1991. godine i ostao je upamćen kao nesuđeni heroj posljednje utakmice Jugoslavije na svjetskim prvenstvima, protiv Argentine, kada je u četvrtfinalu Dijegu Maradoni "skinuo" penal.

Više mečeva za Jugoslaviju odigrala su samo dvojica golmana - Vladimir Beara 59 puta i Milutin Šoškić 50 puta. Na trećem mjestu je Ivković, sa svojih 38 nastupa.

Poslije otcjepljenja Hrvatske i proglašavanja nezavinosti, u tamošnjoj reprezentaciji bio je aktivan kao trener golmana od 2004. do 2006. godine, u mandatu selektora Zlatka Kranjčara. Godinu poslije toga počeo je samostalnu trenersku karijeru, a posljednji mandat je imao u Borcu iz Banjaluke, 2022. godine. U tom klubu bio je prethodno sportski direktor.

Vidi opis Zaboravili ste "Ronaldovo pravilo", a sad se čudite nepravdi? Tomislav Ivković o skandalu koji potresa Mundijal Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: SvenSimonSpo / United Archives / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

(MONDO)